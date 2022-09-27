Kayseri Büyükşehir, stratejik yönetimde 1 numara

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 23 yıllık belediye başkanlığı tecrübesi olan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ve uzman ekibi sayesinde yürüttüğü çalışmalarda gösterdiği stratejik yönetim anlayışı ile 10 büyükşehir arasında birinci sırada yer aldı.

PAYLAŞ
  • 27.09.2022 12:27
  • Güncelleme: 27.09.2022 13:40
Kayseri Büyükşehir, stratejik yönetimde 1 numara
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 23 yıllık belediye başkanlığı tecrübesi olan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ve uzman ekibi sayesinde yürüttüğü çalışmalarda gösterdiği stratejik yönetim anlayışı ile 10 büyükşehir arasında birinci sırada yer aldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği başarılı yönetim ile bilimsel makale ve tez çalışmalarına konu olmayı ve örnek gösterilmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Türkiye’nin önemli üniversitelerinden Hacettepe’de gerçekleştirilen ve seçilen 10 büyükşehrin stratejik planlamasının karşılaştırmalı olarak incelendiği tez çalışmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pek çok başlıkta yapılan karşılaştırmanın toplamında yüzde 13,27’lik bir oran ile ilk sırada yer alma başarısı gösterdi.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalında Yüksek Lisans Öğrencisi Emre Ezin tarafından kaleme alınan ‘Büyükşehir Belediyelerinin Kurumsal Kapasitelerinin Stratejik Planlar ve Faaliyet Raporları Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi’ başlıklı Yüksek Lisans Tezindeki, Büyükşehir Belediyelerinin 2020-2024 Stratejik Planının Yeni Kamu İşletmeciliği Temasıyla Karşılaştırmalı Analizi tablosunda aralarında İzmir, Adana, Eskişehir, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Konya, Gaziantep ve Kayseri’nin de yer aldığı toplam 10 büyükşehir içinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeni Kamu İşletmeciliği temasına stratejik planlarında en fazla ağırlık veren ilk 3 büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.

Kamu Yönetimi alanında oluşturulan tez çalışmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘profesyonel yönetim’ başlığında en fazla kodlama yapılan belediye olarak 10 ili geride bıraktı ve ilk sırada yer aldı. Söz konusu 10 büyükşehir içerisinde ‘stratejik yönetim’ konusunda gerçekleşen kodlama miktarlarında ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi Adana ile aynı miktarı yakalayarak diğer illeri geride bıraktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilimsel anlamda da profesyonel ve stratejik yönetim alanında başarısını tescilleyen belediyeler arasına girdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘çıktı kontrolü/hemşehri memnuniyeti’ başlıklı konuda toplam 20 kodlama miktarı bulunan Mersin’in ardından 19 kodlama miktarı ile 10 büyükşehir belediyesi arasında 2’nci sırada yer buldu. Söz konusu durum ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Planının Yeni Kamu İşletmeciliği Temasıyla Karşılaştırmalı Analizinde ‘çıktı kontrolü/hemşehri memnuniyeti’ne en fazla önem gösteren belediyeler arasına girdi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Polis ticari taksi şoförü oldu, hırsızı yakaladı

Polis ticari taksi şoförü oldu, hırsızı yakaladı

Arkalarında bıraktıkları delillerle yakayı ele verdiler

Arkalarında bıraktıkları delillerle yakayı ele verdiler

Kayseri Büyükşehir, stratejik yönetimde 1 numara

Kayseri Büyükşehir, stratejik yönetimde 1 numara

Kocasinan Belediyesi, Hacı Saki Mahallesi'ni yeniliyor

Kocasinan Belediyesi, Hacı Saki Mahallesi'ni yeniliyor

Araca sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Araca sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kira artışında sınır yüzde 25, uygulanan yüzde 200

Kira artışında sınır yüzde 25, uygulanan yüzde 200

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
850 bin liraya satışa çıkan TOKİ evleri piyasayı etkiler mi?

850 bin liraya satışa çıkan TOKİ evleri piyasayı etkiler mi?

Melih Eymen için zaman daralıyor, son 4 ay

Melih Eymen için zaman daralıyor, son 4 ay

DAHA FAZLA
Çoğu bitti azı kaldı, Hasan Çınar destek bekliyor

Çoğu bitti azı kaldı, Hasan Çınar destek bekliyor

Erciyes Teknopark'ta firmalar üreterek büyüyor

Erciyes Teknopark'ta firmalar üreterek büyüyor

Kayserispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor

Kayserispor’da Trabzonspor mesaisi devam ediyor

Eğitim-Bir-Sen İl Başkan adayı Mehmet Emin Aslantürk saha çalışmalarına ağırlık verdi

Eğitim-Bir-Sen İl Başkan adayı Mehmet Emin Aslantürk saha çalışmalarına ağırlık verdi

Meral Akşener hakkında suç duyurusu

Meral Akşener hakkında suç duyurusu