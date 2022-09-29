Kayseri Büyükşehir, İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları'nda yerini aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadim kent Kayseri'ye özgü desen ve değerlerini içeren çadır standı ile bu sene 4'üncüsü düzenlenen İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları'nda yerini alarak, etkinliğe renk kattı.

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  • 29.09.2022 14:24
  • Güncelleme: 29.09.2022 15:39
Kayseri Büyükşehir, İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları'nda yerini aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadim kent Kayseri’ye özgü desen ve değerlerini içeren çadır standı ile bu sene 4’üncüsü düzenlenen İznik’teki Dünya Göçebe Oyunları’nda yerini alarak, etkinliğe renk kattı.

Kendine özgü gastronomi lezzetleri ile kültürü olan Kayseri’nin sahip olduğu zenginlikleri tanıtan ve ziyaretçilerin beğenisine sunan çadır standı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içinde olduğu kadar şehir dışında da turizm ve tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede İznik’te düzenlenen IV. Dünya Göçebe Oyunları’nda da yerini alan Büyükşehir Belediyesi, zanaatın binlerce yıllık yolculuğunu ifade eden Dünya Göçebe Oyunları’na da katılarak, etkinliğe katkı sağladı.

29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında İznik’te gerçekleşen ve binlerce yıllık yolcuğu ile kültürlerin coğrafyaları aşan izlerini içeren IV. Dünya Göçebe Oyunları’nda Kayseri’yi temsilen katılan Büyükşehir Belediyesi, renk kattığı etkinlikte Kayseri mutfağını, kültürünü ve tarihini ziyaretçilerine tanıtıyor. Keçeden yapılan Büyükşehir Belediyesi Çadırı içerisinde gilaboru, pastırma, tandır börekleri, yamula patlıcanı, üzüm, gacer ekmeği gibi ürünler tanıtılırken, Selçuklu askeri kıyafetli bir personel de ilgi odağı oldu. Büyükşehir Belediyesi, bu gibi etkinliklerle Kayseri’nin değerlerini anlatan faaliyetleri ile her kulvarda şehrin tanıtımına katkı sunuyor.

4 gün süren ve spor, kültür sanat, gastronomi, sahne, aktiviteler gibi başlıklarda geleneksel müsabakalar ve oyunlar, el sanatları; evrensel tatlar, dünyanın kahvesi, dijital deneyim müzesi ve çocuk oyunları gibi kültürün taşıdığı tüm izler ile yüzlerce farklı içerikle gerçekleşecek olan IV. Dünya Göçebe Oyunları’nda, Kayseri de söz konusu başlıklara uygun zengin değerlerini ziyaretçilerine aktaracak.

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İHA

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