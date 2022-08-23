Kayseri Büyükşehir'in gastronomideki çalışmaları örnek gösteriliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 2019 yılında başlattığı gastronomi konusundaki girişimleri, ulusal ve uluslararası hakemli dergilere konu olarak örnek gösteriliyor.

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  • 23.08.2022 11:20
  • Güncelleme: 23.08.2022 12:09
Kayseri Büyükşehir'in gastronomideki çalışmaları örnek gösteriliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 2019 yılında başlattığı gastronomi konusundaki girişimleri, ulusal ve uluslararası hakemli dergilere konu olarak örnek gösteriliyor.

Ulusal ve uluslararası hakemli dergi olan Türk Kamu Yönetimi Dergisi’nin son sayısında, Türkiye’deki gastronomi alanında çalışmalar yapan 8 belediye içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu alandaki icraatları da ele alındı.

Dergide Büyükşehir’in uygulamaları tek tek sıralandı

Kayseri’nin zengin yöresel lezzetlerinin tanıtılması ve gastronomi turizminin geliştirilmesi için planlı ve kararlı bir şekilde gastronomi faaliyetleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılında gastronomi çalıştayı ile başladığı ve süreç içerisinde Kayseri yemek kültürünü tanıtan Kayseri Mutfağı adlı kitap bastırdığı ifade edildi.

Türkiye’de gastronomi konusunda çalıştay ile anılan kent ‘Kayseri’

Türkiye’de, gastronomi konusunda yapılan çalışmaları iller bazında inceleyen dergide Kayseri’nin, gastronomi konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalıştay ile anıldığı dikkat çekerken, çalıştayın kitaplaştırıldığı faaliyetler içerisinde, diğer taraftan Kayseri mutfak kültürünü anlatan kitap bastırıldığı da yer aldı. Gastronomi turizmi konusunda da araştırmalar yaparak tespitlerde bulunan Türk Kamu Yönetimi Dergisi’nde, Türkiye’de ‘Gastronomi Turizmini Geliştirmek için Yapılan Örnek Faaliyetler’ başlığı altında gastronomi turizmini geliştirmek için girişimlerde bulunan 24 belediyenin çalışmalarına yer verildi. Söz konusu bölümde Kayseri ile alakalı olarak; ‘Yöresel lezzetlerin tanıtılması için 2019 yılında Kayseri Gastronomi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Gastronomi Festivali ve Pastırma Festivali düzenlenmesi için çalışılmaktadır. Gastronomi turizminin kent turizmine katkısı yüzde 90 olarak ifade edilmiştir’ ifadesi yer aldı.

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İHA

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