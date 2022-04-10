Kayseri Büyükşehir ile TÜBİTAK'tan işbirliği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve ekibini ağırladı.

Büyükşehir Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve Hülya Nergis, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Bayar Özsoy, Serdar Öztürk, Ali Hasdal ile KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve daire başkanları katıldı. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve MAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, TÜBİTAK MAM İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Özsoy, Doç. Dr. Nesimi Özkurt, Doç. Dr. Özgen Ercan, Dr. Özgür Duygulu ve Dr. Serkan Burhan, sürdürülebilir gelecek açısından belediyeler ile yapılan işbirliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ne gibi katkılar sunulacağı ve enerji, atık üretimi ve çevre alanındaki projelere ilişkin sunum yaptı.

Bilim ve toplum faaliyetlerini çok önemsediklerini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Kayseri’de hem Bilim Merkezi hem de DENEYAP atölyesinin başarılı şekilde devam ettiğini, Kayseri’nin bu atölyelere sahip sayılı illerden biri olduğunu söyledi. Su havzaları, çamur atığından enerji üretimi, yenilenebilir enerji teknolojileri ile gürültü bariyer sistemi gibi konular ile ilgili de sunum yapıldı.

Prof. Yozgatlıgil ile beraberindeki heyet, kentte biyogaz, enerji ve atık konusunda yapılan projelerin de masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Büyükkılıç ve ekibinin sorularına cevap verdi.