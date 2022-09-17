Kayseri Büyükşehir, Gastroantep Festivali'nde büyük ilgi gördü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gastronomi alanında zenginliği ile bilinen Kayseri Mutfağı'nı Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde tanıtırken, Büyükşehir Belediyesi standı, festivalde büyük ilgi görüyor.

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  • 17.09.2022 12:13
  • Güncelleme: 17.09.2022 12:40
Kayseri Büyükşehir, Gastroantep Festivali'nde büyük ilgi gördü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gastronomi alanında zenginliği ile bilinen Kayseri Mutfağı’nı Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde tanıtırken, Büyükşehir Belediyesi standı, festivalde büyük ilgi görüyor.

Kayseri’nin zengin yöresel lezzetlerinin tanıtılması ve gastronomi turizminin geliştirilmesi için planlı ve kararlı bir şekilde gastronomi faaliyetleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ndeki (GastroAntep) yerini aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi standı, 15-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen festivalde ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Gastronomi alanında sucuk ve pastırmayla yapılan pek çok yemeklerin yanı sıra, mantı, yağlama, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, çemen, kete, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi pek çok lezzete ve zenginliğe sahip olan Kayseri’nin mutfağı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin ünlü şefleri, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenlerin buluşturulduğu Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde katılımcıların beğenisine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, Kayseri’nin mutfak kültürünü ve zengin gastronomi varlığını tanıtmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

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İHA

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