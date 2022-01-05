Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden KAYÜ Öğrencilerine Sıcak Çorba İkramı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) öğrencilerine her sabah sıcak çorba ikramında bulunuyor.

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  • 05.01.2022 16:46
  • Güncelleme: 05.01.2022 17:21
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden KAYÜ Öğrencilerine Sıcak Çorba İkramı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) öğrencilerine her sabah sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesinde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi önünde hafta içi 08.30-10.30 saatleri arası verilen ücretsiz çorba hizmetinden isteyen tüm öğrenciler faydalanabiliyor. Sıcak çorba hizmetinden yararlanan öğrenciler, Kayseri Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini sunuyor. Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olarak kampüste her sabah çorba ikramında bulunan öğrenci dostu Kayseri Büyükşehir Belediyesine öğrenciler adına teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Kayseri Büyükşehir Belediyesine, belediyemizin değerli başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a her zaman müteşekkiriz. Üniversitemize ve üniversitemiz öğrencilerine sürekli destekte bulunuyorlar. Tüm imkânlarını öğrencilerimiz ve üniversitelerimiz için seferber ediyorlar. Kayseri Üniversitesi olarak merkez ilçelerimize ilaveten yedi ayrı ilçede faaliyette bulunan bir üniversiteyiz ve Kayseri’mizin tüm belediyelerinin üniversitemize verdikleri destekleri sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde kıymetli buluyoruz. Yaptıkları güzel uygulamalardan dolayı başta Kayseri Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Kayserimizin tüm belediyelerine üniversitemiz ve öğrencilerimiz adına tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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