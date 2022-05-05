Kayseri Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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  • 05.05.2022 13:01
  • Güncelleme: 05.05.2022 13:54
Kayseri Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, kentte ulaşımdan sağlığa, spordan kültür sanata hemen her alanda yerel yönetim hizmetlerini kaliteli bir şekilde yürütmeye özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerinin yanı sıra düzenli kentleşme konusunda da çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, her alanda Kayseri’nin geleceğine yatırım yapmayı kendilerine bir ilke olarak belirlediklerinin altını çizerek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı” dedi.

Büyükkılıç, Kayserililer için her alanda hizmet etmeye büyük bir gayret gösterdiklerini vurgulayarak, “Anadolu’nun parlayan yıldızı Kayserimiz için her gün daha fazla çalışmaya, gelecek nesillere her yönüyle düzenli ve donanımlı, sorunsuz bir kent bırakmaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmalarda hemşehrilerimizin taleplerine ve şehrimizin önceliklerini tespit etmeye özen gösteriyoruz, düzenli bir kentleşme için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda önemli gördüğümüz, Resmi Gazete’de yayımlanan İmar Yönetmeliğinin de hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

İHA

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