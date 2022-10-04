Kayseri Büyükşehir, başkentteki festivalde yerini aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 'Tam Bana Göre Festivali'nde bilim, turizm, spor, gastronomi, kültür ve sanat gibi çeşitli alanlardaki stantları ile yerini aldı. Açılış öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Kayseri Büyükşehir Belediyesi standını gezerek, bilgiler aldı.

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  • 04.10.2022 16:03
  • Güncelleme: 04.10.2022 16:17
Kayseri Büyükşehir, başkentteki festivalde yerini aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek ’Tam Bana Göre Festivali’nde bilim, turizm, spor, gastronomi, kültür ve sanat gibi çeşitli alanlardaki stantları ile yerini aldı. Açılış öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Kayseri Büyükşehir Belediyesi standını gezerek, bilgiler aldı.

Başkent Millet Bahçesi’nde Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından “Tam Bana Göre Festival” sloganıyla gençlere yönelik olarak düzenlenen festivalde Kayseri Büyükşehir Belediyesi de standını kurdu. İkincisi 5-9 Ekim’de Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan Tam Bana Göre Festivali’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi de stantlarıyla boy gösterecek. Kayseri’yi tüm yönleriyle tanıtacak olan Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK, KAYTUR, Erciyes A.Ş. Bilim Merkezi ve Spor A.Ş. gibi birimleriyle Ankaralı gençlerle buluşacak.

Ayrıca KAYMEK A.Ş.’nin özel ve anlamlı projelerinden ‘Bir Selçuklu Sarayı; Keykubadiye Sergisi’ de Tam Bana Göre Festivali’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergide, KAYMEK tarafından hazırlanan takı tasarım eserleri yer alacak. Yine Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanındaki çalışmalarını yürüten Spor A.Ş. de ziyaretçilerine sporla eğlenceli zaman geçirme imkânı sunacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi stantlarında, akıl oyunları, ebru, robotik kodlama, fotoğraf çekimi gibi çeşitli etkinlik stantlarının yanı sıra Kayseri’nin ünlü pastırmasını ve diğer lezzetlerini katılımcılara hem ikram edecek hem de tanıtacak.

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de açılış öncesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi standını gezerek, bir süre sohbet ettiği yetkililerden stant ile ilgili bilgi aldı.

Kentin tarihi ve kültürel tanıtımının da yapılacağı festivale, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da katılması bekleniyor.

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İHA

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