Kayseri Bilim Merkezi'nde 'Öğretmen Akademisi'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 9 farklı ilçeden 53 sınıf öğretmeninin katılımıyla “Öğretmen Akademisi” programı düzenledi. Öğretmenler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a eğitimcilere böyle bir fırsat sunduğu için teşekkür ettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, önemli programlara ev sahipliği yapıyor. Kayseri Bilim Merkezi ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından öğretmenlerin seminer dönemi hizmet içi eğitimi çerçevesinde, okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan Kayseri Bilim Merkezi’nin daha etkin ve verimli kullanımı ile ilgili eğitim ve örnek uygulamaları içeren “Öğretmen Akademisi” programı uygulanmaya başlandı.

İlki 5 Eylül’de yapılmıştı

Program çerçevesinde eğitimlerin ilk adımı 5-9 Eylül 2022 tarihinde, 39 anaokulundan, 76 okul öncesi öğretmeninin katılımıyla 20 farklı atölyede Kayseri Bilim Merkezi eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de ilk eğitim sırasında Kayseri Bilim Merkezi’ni ziyaret etmişti.

Eğitimlerin ikinci adımı başladı

Eğitimlerin ikinci adımı ise 9 farklı ilçeden 53 sınıf öğretmeninin katılımıyla 27 Eylül itibariyle gerçekleştirilmeye başladı. 27-29 Eylül 2022 tarihleri arasında planlanan bu eğitimde Kayseri Bilim Merkezi içerisindeki alanlarda, uygulamalı olarak atölyeler yapılacak, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisinde temel okçuluk eğitimi verilecek.

Uygulanan program ile eğitim öğretim yılı içerisinde Kayseri Bilim Merkezi’nde bulunan Robotik Atölyesi, Fen Atölyesi, Sanat Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Bilim Akademisi, Planetaryum ve 100’e yakın deney düzeneğinin bulunduğu sergi alanının öğretmenler tarafından daha etkin ve verimli kullanması amaçlanıyor.

Kayseri Bilim Merkezi eğitmeni Hüsniye Aydın, program ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri Bilim Merkezi’nin kullanımı ve burada yapılan çalışmalara yönelik tanıtma amacıyla yapılan bir etkinliktir. Hem biz hem de hocalarımız keyif alıyor. Bu sayede karşılıklı fikir alışverişi yapıyor, ileriye yönelik burası için neler yapılabileceğini tartışıyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi Robotik Atölyesi Sorumlusu Alparslan Seyhan da, Öğretmen Akademisi’nde öğretmenlere okul öncesi farklı farklı eğitim türleri olduğunu belirterek, eğitimin hayırlı olmasını temenni etti.

"Öğrencilere, bilim adamlarının keşfetme ruhu yaşatılacak"

Programa katılan Mehmet Tarman İlkokulu’nda görevli sınıf öğretmeni Zafer Kırgıl ise, “Öğretmen eğitimlerini devam ettiriyoruz. Bugün de buradayız. 3 gün burada eğitimler alacağız. Bütün öğrencilerin burada olması bizim için büyük gurur kaynağı olacak. Çünkü öğrencinin merak duygusunu devam ettiriyor olmak bizim için çok değerli. Burada bilim adamlarının keşfetme ruhunu yaşatmaya çalışacağız. Bütün okullar program dâhilinde gelip, gün boyunca içeriklere ve atölyelere katılacaklar. Hafta sonları da yine atölyelerde çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

"Büyükşehir, belediyecilik anlayışında her zaman öncülük yapmıştır"

Böyle bir tesisin olmasının bilimsel çalışmalara ışık tutmak için çok önemli olduğunu vurgulayan Kırgıl, “Büyükşehir, belediyecilik anlayışında her zaman öncülük yapmıştır, liderlik yapmıştır. Böyle bir tesisin de burada olması bilimsel çalışmalara ışık tutmak için çok önemlidir. Çok zeki çocuklarımız var Kayseri’de, bunların elinden tutabilmemiz için de böyle bir tesise ihtiyacımız var. Birçok şehirde böyle bir imkan maalesef yok” ifadelerini kullandı.

Programa katılan Beyazşehir Borsa İlkokulu öğretmeni Bilgen Tamer de, “Bu eğitime gönüllü olarak katılıyorum. Bu eğitimden beklentim olarak, beceri temelli atölyelerin ülkemizde daha çok yaygınlaşmasında fayda var. Bu bağlamda da bilişsel öğrenmenin yanında da beceri temelli öğrenme ile çocukların gelişimine katkı sağlamak” diye konuştu.

Öğretmen Akademileri’nin şu ana kadar yapılmış çalışmalar içerisinde en faydalısı olduğunun altını çizen Tamer, “Atölyelerde yaparak, yaşayarak öğrenmeler var. Teoriğin dışında. Çünkü biz ilkokul öğretmenleri olarak çocukların somut bir dönemde olduğu bir dönemde eğitim veriyoruz. Bu şekilde de atölyelerin yaparak, yaşayarak yapılmasından dolayı çocuklardaki öğrenme düzeyinin daha fazla olduğunu görüyoruz” dedi.

Öğretmenlerden Başkan Büyükkılıç’a teşekkür

Öğrencilere faydalı olacağını düşündüğü için akademiye katıldığını anlatan Sınıf Öğretmeni Kevser Karagöz ise öğrencilerin teknoloji çağından uzak kalmasını istemediğini ifade ederek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a öğretmenlere böyle bir fırsat sunduğu için teşekkür etti.

Feridun Cıngıllı İlkokulu Sınıf Öğretmeni Nazmi Almalı da, “Bilim Merkezi’ni merak ediyorduk tabi atölyeler varmış. Önce biz öğrenelim, belediyenin hazırladığı bu atölyelerde neler var, sonrasında da çocuklarımızı daha iyi faydalandıralım diye bu kursa katıldık. İnşallah verimli geçer, memnun kalır, öğrencilerimize de daha iyi anlatmış oluruz. Çocuklar da çok hevesliler, görünce o yüzden yazıldık. Böyle bir yerden mümkünse bütün öğrencilerin faydalanmasını beklerim” diyerek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.