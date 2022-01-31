Kayseri Bilim Merkezi, 1 yılda 50 bin bilimsevere hizmet verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin bilimin merkezi olmasına yönelik büyük gayret gösterdiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bilim Merkezi’nin 2021 yılında 50 bin bilimseveri konuk ettiğini söyledi.

Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli Bilim Merkezi’nden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, ziyaretçilerine bilimin sırlarına yönelik hizmetler verirken, bilimsel bilgilerin öğretildiği adeta bir okul olarak da görev üstleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bilime ve bilgiye merakı olan insanı bilgilendirerek merakını gidermeyi ve bu sayede de insanların aydınlanmasını sağlayan Kayseri Bilim Merkezi’ne 2021 yılında 50 bin 725 ziyaretçinin geldiğini duyurdu. Büyükkılıç, merkezde birbirinden ilginç etkinlikler ve çeşitli deneyimlerin gerçekleştirildiği aygıtlar ile bilime yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapıldığını söyledi.

Tüm yaş gruplarına hitap ediyor

Başkan Büyükkılıç, “Çeşitli etkinlikler ve içerisindeki deneyime dayalı aletlerin bulunduğu donanımı sayesinde ziyaretçilerini bilim konusunda aydınlatan Kayseri Bilim Merkezi, başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm yaş guruplarının da ilgisiyle karşılaşıyor” dedi.

Eğitim ve bilime özel önem verdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Eğitim ile bilime ilişkin hizmetlerin sürdürülmesi için de büyük gayret gösteriyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bilim Merkezi, 2021 yılında 50 bin bilimseveri konuk etti. Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli Bilim Merkezi’nden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, ziyaretçilerine bilimin sırlarına yönelik hizmetler verirken, bilimsel bilgilerin öğretildiği adeta bir okul olarak da görev üstleniyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Bilim Merkezi’nin çeşitli etkinlikler ve içerisindeki deneyime dayalı aletlerin bulunduğu donanımı sayesinde ziyaretçilerini bilim konusunda aydınlattığını, başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm yaş guruplarının da ilgisiyle karşılaştığını sözlerine ekledi.