Kayseri beyaza büründü

Kayseri’de gece saatlerinde kar yağışı başladı. Böylece ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Gözünü beyaz örtüye açan vatandaşlar ise zeminin karla kaplı olması nedeniyle ulaşımda zorluk yaşadı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre beklenen kar gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Vatandaşlar güne araçlarının üzerindeki karı temizleyerek başlarken, yollarda da zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Raporuna göre Kayseri ve ilçelerinde kar yağışı gün boyu (Cuma) aralıklarla devam edecek.

Yarından itibaren yağış duracak. Kent genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Önümüzdeki 2 gün içinde en düşük sıcaklığın eksi 3, en yüksek 3 derece olması bekleniyor.