Kayseri Barosu tarafından 'Avukatlık Asgari Ücret' tarifeleri açıklandı

 Kayseri Barosu tarafından 'Tavsiye Niteliğinde Dava Asgari Ücret Tarifesi' ile 'Dava ve Takipler Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi' açıklandı.

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  • 03.10.2022 16:22
  • Güncelleme: 03.10.2022 16:22
Kayseri Barosu tarafından 'Avukatlık Asgari Ücret' tarifeleri açıklandı

Kayseri Barosu tarafından ‘Tavsiye Niteliğinde Dava Asgari Ücret Tarifesi’ ile ‘Dava ve Takipler Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi’ açıklandı. 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olan ‘Dava ve Takipler Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi’nde yer alan ‘Büroda sözlü danışma’ fiyatı 2 bin lira, ‘yazılı danışma’ fiyatı 4 bin lira, ‘her türlü dilekçe yazma’ fiyatı ise 3 bin lira oldu. 

TAVSİYE NİTELİĞİNDE DAVA ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Kayseri Barosu tarafından açıklanan ‘Tavsiye Niteliğinde Dava Asgari Ücret Tarifesi’ ise şu şekilde:
Ağır Ceza Mahkemesi    120 bin lira
Asliye Ceza Mahkemesi     60 bin lira 
Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliği        35 bin lira
İş Mahkemesi    60 bin lira
Sulh Hukuk Mahkemesi        60 bin lira
Asliye Hukuk Mahkemesi    60 bin lira
Asliye Ticaret Mahkemesi    60 bin lira
Aile Mahkemesi    60 bin lira
İcra Hukuk Mahkemesi        35 bin lira
İcra Ceza Mahkemesi    20 bin lira
İdare ve Vergi Mahkemeleri    60 bin lira
Tüketici Mahkemesi    25 bin lira

1ha

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