Kayseri Barosu tarafından ‘Avukatlık Asgari Ücret’ tarifeleri açıklandı

Kayseri Barosu tarafından ‘Tavsiye Niteliğinde Dava Asgari Ücret Tarifesi’ ile ‘Dava ve Takipler Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi’ açıklandı. 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olan ‘Dava ve Takipler Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi’nde yer alan ‘Büroda sözlü danışma’ fiyatı 2 bin lira, ‘yazılı danışma’ fiyatı 4 bin lira, ‘her türlü dilekçe yazma’ fiyatı ise 3 bin lira oldu.

TAVSİYE NİTELİĞİNDE DAVA ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Kayseri Barosu tarafından açıklanan ‘Tavsiye Niteliğinde Dava Asgari Ücret Tarifesi’ ise şu şekilde:

Ağır Ceza Mahkemesi 120 bin lira

Asliye Ceza Mahkemesi 60 bin lira

Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliği 35 bin lira

İş Mahkemesi 60 bin lira

Sulh Hukuk Mahkemesi 60 bin lira

Asliye Hukuk Mahkemesi 60 bin lira

Asliye Ticaret Mahkemesi 60 bin lira

Aile Mahkemesi 60 bin lira

İcra Hukuk Mahkemesi 35 bin lira

İcra Ceza Mahkemesi 20 bin lira

İdare ve Vergi Mahkemeleri 60 bin lira

Tüketici Mahkemesi 25 bin lira