Kayseri Barosu Seçimi başladı

Kayseri Barosu’nda pandemi nedeniyle önceki genel kurul 1 yıl gecikmeli olarak geçen sene yapılmıştı. Baro seçimlerinin çift sayılı yıllarda yapılması şartı nedeniyle Kayseri Barosu bu sene de genel kurula gidecek. Dün başlayan Olağan Genel Kurul’da dilek temennileri, adayların konuşması ve mevcut yönetimin İbra edilmesinin ardından bugün seçimlere geçildi. Adliye Sarayı içindeki kurulan 13 sandıkta 2453 üyenin oy kullanımına başlandı. 09.00’da başlayan seçim 17.00’ye kadar devam edecek. Daha sonra ise sayıma geçilecek. Adaylar Ali Köse, Oğuz Erinç ve Mehmet Özer dün Kayseri Barosu avukatlarına seçim konuşması gerçekleştirmişti.