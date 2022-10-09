Kayseri Barosu Seçimi başladı
Bugün yapılan Kayseri Barosu seçiminde mevcut Başkan Ali Köse ile Oğuz Erinç ve Mehmet Özer yarışıyor.
- 09.10.2022 11:54
- Güncelleme: 09.10.2022 11:54
Kayseri Barosu’nda pandemi nedeniyle önceki genel kurul 1 yıl gecikmeli olarak geçen sene yapılmıştı. Baro seçimlerinin çift sayılı yıllarda yapılması şartı nedeniyle Kayseri Barosu bu sene de genel kurula gidecek. Dün başlayan Olağan Genel Kurul’da dilek temennileri, adayların konuşması ve mevcut yönetimin İbra edilmesinin ardından bugün seçimlere geçildi. Adliye Sarayı içindeki kurulan 13 sandıkta 2453 üyenin oy kullanımına başlandı. 09.00’da başlayan seçim 17.00’ye kadar devam edecek. Daha sonra ise sayıma geçilecek. Adaylar Ali Köse, Oğuz Erinç ve Mehmet Özer dün Kayseri Barosu avukatlarına seçim konuşması gerçekleştirmişti.