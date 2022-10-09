Kayseri Barosu Seçimi başladı

Bugün yapılan Kayseri Barosu seçiminde mevcut Başkan Ali Köse ile Oğuz Erinç ve Mehmet Özer yarışıyor. 

PAYLAŞ
  • 09.10.2022 11:54
  • Güncelleme: 09.10.2022 11:54
Kayseri Barosu Seçimi başladı

Kayseri Barosu’nda pandemi nedeniyle önceki genel kurul 1 yıl gecikmeli olarak geçen sene yapılmıştı. Baro seçimlerinin çift sayılı yıllarda yapılması şartı nedeniyle Kayseri Barosu bu sene de genel kurula gidecek. Dün başlayan Olağan Genel Kurul’da dilek temennileri, adayların konuşması ve mevcut yönetimin İbra edilmesinin ardından bugün seçimlere geçildi. Adliye Sarayı içindeki kurulan 13 sandıkta 2453 üyenin oy kullanımına başlandı. 09.00’da başlayan seçim 17.00’ye kadar devam edecek. Daha sonra ise sayıma geçilecek. Adaylar Ali Köse, Oğuz Erinç ve Mehmet Özer dün Kayseri Barosu avukatlarına seçim konuşması gerçekleştirmişti.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonunun kazananları belli oldu

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonunun kazananları belli oldu

Tomarza'da kabak çekirdeği hasadı başladı

Tomarza'da kabak çekirdeği hasadı başladı

Kayseri Barosu Seçimi başladı

Kayseri Barosu Seçimi başladı

Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere müjde

Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere müjde

Kayseri'de KPSS heyecanı

Kayseri'de KPSS heyecanı

Çatılar gelir kapısı olacak

Çatılar gelir kapısı olacak

Çok Okunanlar
1
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes'e kar yağdı

Erciyes’e kar yağdı

Ümraniyespor – Kayserispor maç sonucu: 2-2

Ümraniyespor – Kayserispor maç sonucu: 2-2

DAHA FAZLA
Yakalama emri bulunan 3 kişi yakalandı

Yakalama emri bulunan 3 kişi yakalandı

Kayseri'de 23 yıl hapis cezası olan firari şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de 23 yıl hapis cezası olan firari şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

KAYÜ Aşçılık Öğrencileri 3 Kategoride Altın Madalya Kazandı

KAYÜ Aşçılık Öğrencileri 3 Kategoride Altın Madalya Kazandı

Mame Thiam Ümraniyespor maçı kadrosundan çıkartıldı

Mame Thiam Ümraniyespor maçı kadrosundan çıkartıldı

Erciyes'te Dünya Şampiyonası müjdesi

Erciyes’te Dünya Şampiyonası müjdesi