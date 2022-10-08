Kayseri Barosu Olağan Genel Kurulu başladı

Kayseri Barosu Olağan Genel Kurul'un ilk gününde mali durum üzerine konuşmalar yapıldı. 

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  • 08.10.2022 17:05
  • Güncelleme: 08.10.2022 17:05
Kayseri Barosu Olağan Genel Kurulu başladı

2 gün sürecek Kayseri Barosu Olağan Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı tamamlandı. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulda Onur Urfalıer ile Kerem Ustaoğlu  mevcut başkan Ali Köse’ye eleştirilerde bulundu. Yönetim ibra edildi. Genç Avukatlar Topluluğu adına konuşan avukatlar mesleğe yeni başlayan avukatların sorunlarını anlatırken önceki dönem Baro Başkanı Cavit Dursun, son senelerde yaşamına son veren avukatlara değindi. 

ALİ KÖSE ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Genel Kurul’da söz alarak yönetimi eleştirenlere cevap veren mevcut başkan Ali Köse, “Büyüyen bir baroyuz. Sayımız 2 bin 500 üyeye yaklaştı. Kooperatif kurulması konusunda belediye başkanları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile konuştuk. Ancak artan inşaat maliyeti nedeniyle adım atılamadı. Kooperatifleşme konusunda üyelerimiz dilerse baromuz yardımcı olacaktır. Zor zaman geçiren üyelerimiz için fon kurulmasını es geçmeyelim. Yarın seçimde aday olanlara başarılar diliyorum. Eleştiri arasında olan şifrelere dikkat çekmek istiyorum. Ayrıca FON konusuna geç kalındığı söylendi ama geç kalmadık. Bazı komisyonların güzel çalışması, diğer komisyonların yapılmaması söz konusu değil. Tek adam olarak değil komisyonların yönetimine devam edeceğiz” diye konuştu. 

Daha sonra gündemde yer alan maddeler oylandı. Yarın yapılacak olan seçimde mevcut Başkan Ali Köse ile Mehmet Özer ve Oğuz Erinç yarışacak.

1ha

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