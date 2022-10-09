Kayseri Barosu'nda Ali Köse güven tazeledi

Kayseri Barosu'nda yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul'da mevcut Başkan Ali Köse Güven tazeledi.

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  • 09.10.2022 19:18
  • Güncelleme: 09.10.2022 19:25
Kayseri Barosu'nda Ali Köse güven tazeledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Barosu’nda yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul’da mevcut Başkan Ali Köse Güven tazeledi.

Kayseri Barosu’nda gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul’a mevcut Başkan Ali Köse, Mehmet Özer ve Oğuz Erinç 3 liste halinde katıldı. Seçim sonrası açılan 13 sandıkta toplamda bin 923 seçmen oy kullandı. Kullanılan oylardan 711’ini alan mevcut Başkan Ali Köse yeniden başkan seçildi. Öte yandan adaylardan Oğuz Erinç 705 oy alırken, Mehmet Özer ise 507 oy aldı.

İHA

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