Kayseri Barosu'nda 23 Nisan coşkusu

Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileri ile birlikte etkinlik düzenlendi.

Kayseri Barosu’nda düzenlenen etkinliğe Baro Başkanı Ali Köse, çocuk hakları komisyonu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, Adviye - Ahmet Eminoğlu İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Düzenlenen programda çocuklara ikramda bulunulduktan sonra Baro Başkanlığı koltuğuna seçilen Selin Akgün oturdu. Daha sonrasında da öğrenciler tarafından kurulan mahkemede dava görüldü.

Çocuklara adalet kavramını öğretmenin çok önemli olduğunu söyleyen Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz burada. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız misafir olarak geldiler. Ayrıca burada ulusal egemenlik kavramı da çok önemli. Adliyeyi de yargıyı da tanıtmak ve adalete yabancı olmamaları için bugün böyle bir program düzenledi çocuk hakları komisyonumuz. Onlara ve katılan misafirlerimizin her birine teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun diyorum” dedi.

Baro Başkanı koltuğuna seçilen Adviye - Ahmet Eminoğlu İlkokulu 5. Sınıf öğrencisi Selin Akgün de, “İlk kadın baro başkanı olarak heyecanlıyım. Buradan bütün arkadaşlarımın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.