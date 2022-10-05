Kayseri Barosu 3 adayla genel kurula gidiyor

Kayseri Barosu’nda pandemi nedeniyle önceki genel kurul 1 yıl gecikmeli olarak 2021 Eylül’de yapılmıştı. Baro seçimlerinin çift sayılı yıllarda yapılması şartı nedeniyle Kayseri Barosu bu sene de genel kurula gidecek. 8-9 Ekim 2022 tarihlerinden yapılacak genel kurulda ilk gün Kadir Has Kongre Salonu’nda mali genel kurul gerçekleştirilecek. 9 Ekim Pazar günü de Adliye Sarayı içindeki Kayseri Barosu katında başkanlık seçimi yapılacak.

Genel kurula sayılı günler kala 3 aday netleşti. Mevcut Başkan Ali Köse, Oğuz Erinç ve Mehmet Özer genel kurulda başkanlık için yarışacak. Seçimde, Kayseri Barosu üyesi yaklaşık 2 bin 500 avukatın oy kullanması bekleniyor.