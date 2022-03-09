Kayseri barajlarındaki 'sucul hayatın katili' temizleniyor

Kayseri'deki barajlarda bulunan ve su altı yaşamını büyük tehlikeye düşüren hayalet ağlar, ekipler tarafından temizleniyor.

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  • 09.03.2022 12:14
  • Güncelleme: 09.03.2022 13:13
Kayseri barajlarındaki 'sucul hayatın katili' temizleniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’deki barajlarda bulunan ve su altı yaşamını büyük tehlikeye düşüren hayalet ağlar, ekipler tarafından temizleniyor.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği ile birlikte Yamula Barajı su altı yaşamında büyük tehlike oluşturan ve ’sucul hayatın katili’ olarak adlandırılan su içerisindeki hayalet ağları temizleme çalışması gerçekleştirdi. Ağ kullanarak avcılık yapan vatandaşlar tarafından terk edilen ve ekosisteme yıllarca büyük zarar veren hayalet ağlar, ekipler tarafından kaldırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, çevre için kirlilik kaynağı olduğunu söylediği ağların zararlarına değindi. Temizleme faaliyetleri hakkında bilgi veren Şahin, "Çevre için tam bir kirlilik kaynağı olan bu ağlar; sucul canlıların ve su kuşlarının hareket, beslenme ve çeşitli yaşam faaliyetlerini engellemektedir. Avcılıkta kullanılan ağların su ortamında uzun süre herhangi bir bozulma ya da çürümeye maruz kalmadan onlarca yıl dayanması, bu sorunun sürekli olmasına imkan tanımakta ve türlerin popülasyonlarını etkilemesi bakımından önem arz etmektedir. İl Müdürlüğümüz, bu tür ağların Kayseri iç sularına zarar vermesini engellemek adına, Yamula Barajı ve ilimiz bütün iç sularında temizlik faaliyetine devam edecektir. Sivil toplum kuruluşlarının da destekleri ile bu ağların temizlenmesi, su ekosisteminin korunması ve çevre kirliliği ile mücadele hız kesmeden devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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İHA

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