Kayseri Atletikspor sezonu açıyor

Kayseri Atletikspor, 2022-2023 sezonuna evinde oynayacağı Beşiktaş maçı ile başlayacak.

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  • 20.10.2022 12:12
  • Güncelleme: 20.10.2022 12:12
Kayseri Atletikspor sezonu açıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Atletikspor, 2022-2023 sezonuna evinde oynayacağı Beşiktaş maçı ile başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1.Lig’inde yeni sezon başlıyor. Yeni sezonda Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele edecek olan Kayseri Atletikspor ilk maçını evinde oynayacak. Beşiktaş Ceylan maçı hazırlıklarını Antrenör Harun Şahin nezaretinde sürdüren Kayseri Atletikspor, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturan mavi beyazlılar sezondan umutlu. 22 Ekim Cumartesi günü Gevher Nesibe Spor Salonunda Kayseri Atletikspor ile Beşiktaş Ceylan maçı saat 13.00’de başlayacak. B Grubunda ilk hafta programı şu şekilde;

Kayseri Atletikspor-Beşiktaş Ceylan

Karayolları-Mihalıççık

Merinos-Adam Voleybol

Ereğli Belediyespor-ALS Halk Voleybol

Tarsun Belediyespor-TED Ankara Kolejliler

Limaspor-Bahçelievler Belediyespor

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İHA

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