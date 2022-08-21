Kayseri amatör sporuna büyük destek

Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, amatör spor kulüplerine önemli ekonomik destek sağlanacağını söyleyerek, Tek isteğimiz kavga çıkmasın. Olay olmasın. Sporcularımıza sahip çıkalım dedi.

PAYLAŞ
  • 21.08.2022 09:31
  • Güncelleme: 21.08.2022 10:14
Kayseri amatör sporuna büyük destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, amatör spor kulüplerine önemli ekonomik destek sağlanacağını söyleyerek, "Tek isteğimiz kavga çıkmasın. Olay olmasın. Sporcularımıza sahip çıkalım" dedi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Süper Amatör Küme fikstür çekiminde yaptığı konuşmasında yeni sezonda kavga ve olayların önüne geçilmesini istedi. ASKF Başkanı Mutlu Önal; Kayseri amatör futbolunun daha ilerilere gidebilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, kulüplere ciddi ekonomik destek sağlamak adına girişimlerinin olduğunu ifade etti. Başkan Önal, bunların karşılığında tek isteğinin olaysız bir sezon geçirmek olduğunu beyan etti.

ASKF Başkanı Mutlu Önal; “Spor Toto’dan 17 Milyon TL’lik bütçe çıkarıldı. 1 suni çim, 1 sentetik çim sahamız yapılacak. Tribünler yapılacak, soyunma odaları yapılacak. Sosyal tesislerimiz olacak. Kafeterya ve restoran kısımları olacak. Bunların tamir ve tadilatı yapılacak. Akşam 20.00’den sonra sentetik çim, halı saha mantığında çalıştırılacak. Buralardan elde edilecek gelir, amatör sporumuza harcanacak. Yeni sezonda yine malzeme yardımı yapılacak. Deplasman maçlarına gidecek kulüplerimize bin TL maddi destek verilecek. Hocalarımıza, düdük ve taktik tahtası vereceğiz. Tek isteğimiz, oyuncularınıza sahip çıkın. Kavga dövüş olmasın. Futbolda yenmek de var yenilmek de var. İnsanlığımızı unutmadan lige başlayalım” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Eski eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı

Eski eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı

Kayserispor kadrosu belli oldu

Kayserispor kadrosu belli oldu

7. kattaki evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

7. kattaki evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

Polis 450 saatlik kamera kaydından şüpheliye ulaştı

Polis 450 saatlik kamera kaydından şüpheliye ulaştı

Başkan Büyükkılıç'tan Cumhur İttifakı Zirvesi

Başkan Büyükkılıç'tan Cumhur İttifakı Zirvesi

Sirk kapılarını açıyor

Sirk kapılarını açıyor

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir'den İhale

Büyükşehir'den İhale

Ozon tedavisi Covid-19'a karşı da etkili oluyor

Ozon tedavisi Covid-19'a karşı da etkili oluyor

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar: 'İlçemizin geleceği için çalışıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'İlçemizin geleceği için çalışıyoruz'

Benzine zam bekleniyor

Benzine zam bekleniyor

20 göçmen tutuklandı

20 göçmen tutuklandı

Kayseri amatör sporuna büyük destek

Kayseri amatör sporuna büyük destek

Çöp transfer merkezi ihale aşamasında

Çöp transfer merkezi ihale aşamasında