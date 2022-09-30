Kayseri amatör camia 3. Lig istiyor

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Kayseri'yi temsil edecek Talasgücü Belediyespor, Develigücü ve Hacılar Erciyesspor kulüp yetkilileri bir araya geldi. Başkanlar ve antrenörler, bu sezon Kayseri'den bir takımın şampiyon olması için fikir birliği yaptı.

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  • 30.09.2022 09:15
  • Güncelleme: 30.09.2022 09:48
Kayseri amatör camia 3. Lig istiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Kayseri’yi temsil edecek Talasgücü Belediyespor, Develigücü ve Hacılar Erciyesspor kulüp yetkilileri bir araya geldi. Başkanlar ve antrenörler, bu sezon Kayseri’den bir takımın şampiyon olması için fikir birliği yaptı.

Kayseri’yi Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor, Develigücü ve Hacılar Erciyesspor kulüplerinin başkanları ve antrenörleri bir araya geldi. Talasgücü Belediyespor’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen dostluk yemeğine Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu ile antrenör Halil Aslan, Hacılar Erciyesspor Başkanı Halit Aysu ile antrenör Tanju Alan, Develigücü Başkanı İbrahim Şimşek ile antrenör Sebahattin Tekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, TFF Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı, TÜFAD başkanı Osman Yozgat, ASKF Başkanı Mutlu Önal, Futbol İl temsilcisi Mehmet Yücel, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Şinasi Acar, Erciyes Üniversitesi Spor bilimleri fakültesinden Doçent doktor Serdar Sucan katıldı.

Toplantıda Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, kulüp başkanları ve toplantıya katılan başkanlar konuşma yaparak, bu sezon Kayseri’den bir takımın Türkiye 3. Ligi’ne çıkması gerektiğinde hem fikir oldular.

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İHA

Kayseri Gündem
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