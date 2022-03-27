Kayseri Alperen Ocakları'nda 'görevden alma' depremi
Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanlığı gece yarısı hareketli saatler geçirdi. Alınan bilgilere göre vakfın İl Sekreteri Musa Çevrim ve 2 ilçe başkanı görevden alındı.
- 27.03.2022 11:54
- Güncelleme: 27.03.2022 11:54
Alperen Ocakları Kayseri Teşkilat Başkanı Mustafa Dirmen'in yaptığı açıklamaya göre, BBP Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim, Alperen Ocakları Kayseri İl Sekreterliği görevinden alındı. Çevrim'in yerine Mehmet Kökez göreve getirildi.
Bununla birlikte, Alperen Ocakları'nın Hacılar İlçe Başkanı Enes Pınar ve Talas İlçe Başkanı Atakan Sancak da görevlerinden alındı.
Söz konusu kararlar, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanlığının Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programının olduğu esnada ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Kayseri'den Sivas'a geçtiği saatlerde alındı. Öte yandan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri'deki anma programına katılmazken, Sivas'ta düzenlenen programa katılım gösterdi.