Kayseri Adalet Komisyonu Eski Başkanı Alver görevden alındı

Cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası onanan ve çete davalarından aranması bulunduğu için Gürcistan'a kaçan organize suç örgütü lideri Galip Öztürk'ün aile fotoğrafında aynaya yansıyan kişinin bir dönem Kayseri Adalet Komisyonu Başkanı olarak yaşanan görev yapan ve şimdi Samsun Adalet Komisyon Başkanı Hakim Kemal Alver'in de olduğu ortaya çıktı. HSK'dan yapılan açıklamada Hakim Kemal Alver'in Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alındığı açıklandı. HSK, Alver hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.