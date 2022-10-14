Kayseri 5. Kitap Fuarı açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yüzlerce yazar ile eserleri Kayserili kitapseverlerle buluşturan 5. Kitap Fuarı açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Türkiye’nin ziyaretçi rekoruna sahip kitap fuarlarından Kayseri Kitap Fuarı’nın beşincisi Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, "Türkiye kitap fuarları içerisinde 2020-2021 ziyaretçi rekorunu elinde bulunduran Kayseri Kitap Fuarı ile Kayseri halkını tekrar buluşturmaktan gururlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu sene 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise bu sene 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini vurgulayarak, "Şehrimizi önceki dönemlerden beri devam eden anlayış içerisinde yeni bir kitap fuarını daha hayata geçirerek okuyan ya da okutan olma yönünde irade gösteriyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 10 tane kütüphanemizin olduğunu burada söyleyebiliriz. Kültür Bakanlığımızla da inşallah koşullara yakışır ikinci bir büyük kütüphane yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Ayrıca çocuk kütüphanesi gibi, değerli ilçe belediye başkanlarımızla el ele vererek dayanışma içerisinde ilçelerimizdeki çeşitli kütüphaneler ile birlikte hem ihtisaslaşma hem de günün koşullara uyarlama yönünde de gayret gösteriyoruz. Geçen sene 800 bin civarında ziyaretçi olduğunu paylaşırken, bu sene 1 milyon bekliyoruz. Burada 3 milyona yakın kitaptan söz ediliyor. 200’ün üzerinde şehir dışından gelen 100 civarında da şehrimizde katılan 300 tane yazarımızın ve şairimizin sizlerle birlikte olacağını belirtmek istiyorum. Kimilerinin söyleşide kimilerinin imza günlerinde öğrencilerimizle ve kitapseverlerimiz ile yüz yüze bir araya gelmelerini sağlamak suretiyle güzel çalışmalar yapılacak. Sun Fuarcılığın yönetim kurulu başkanı Mehmet Saçmacı’ya teşekkür etmek istiyorum. Bu çalışmayı sadece Kayseri’mizde yapmıyor. Konya’da, Gaziantep’te ve diğer şehirlerde yapmak suretiyle kendisinden haklı olarak söz ettiriyor. Biz de Kayserili hemşehrisi olarak onun yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendisini tebrik ediyoruz. Hangi yazar istediysek, ’şunu da ekle’ dediğimizde itiraz etmediğinden de keyif alıyoruz. Bizim amacımız şehrimizin her zaman olduğu gibi onurlu olarak anılması yönünde gayret ve çaba göstermektir. Geçen hafta sonu yarı maratonu yaptık ve şehirlerden vatandaşlarımız buraya katıldı. Uluslararası bu çalışmayla da şehrimizden söz ettirmeye özen gösterdik. İnşallah bu anlayış içerisindeki çalışmalarla alt yapıyı yapmak zaten görevimiz diyoruz. Parklar yapmak zaten görevimiz diyoruz ama asıl kültür, turizm ve sportif çalışmaları çok önemsiyoruz. Hiçbir noktayı boş bırakmayacağız. Her noktada Kayseri’mizin anılması için gayret göstereceğiz. Katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Şuşa Valisi Maftun Abbasov da konuşmasında Kayseri ile Şuşa’nın kardeş şehir olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Bu kitap fuarı özel bir fuar. ’Okuyan ve okutan başkan’ cümlesi tam Memduh Büyükkılıç başkanımıza yakıştı. Türkiye’nin en muhteşem fuarlarından biri olduğunu anladım. Binlerce, hatta milyonlarca kitabı, yüzlerce yazarı bizlere getirdiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından protokol; açılan kitap fuarını ziyaret ederek, stantlarda hem yazar hem de okuyucular ile bir araya geldi. Açılışa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Azerbaycan Şuşa Valisi Maftun Abbasov, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, rektörler, oda başkanları ile şair, yazar ve kitapseverler katıldı.