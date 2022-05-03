Kayseri 1. Amatör Küme'de heyecan sürüyor

Kayseri 1. Amatör Küme 2021-2022 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

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  • 03.05.2022 08:40
  • Güncelleme: 03.05.2022 11:26
Kayseri 1. Amatör Küme'de heyecan sürüyor
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Kayseri 1. Amatör Küme 2021-2022 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Kayseri 1.Amatör Küme A, B, C, D ve E Gruplarında 7. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 19 müsabakada toplam 105 gol atıldı. En farklı galibiyeti B Grubu şampiyonluk mücadelesi veren Kocasinan Gençlikspor, Kayseri İdman Yurdu’nu 11-1 lideri yenerek aldı. Öte yandan F Grubunda 7.hafta maçları oynanmadı. 1. Amatör Küme 7. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:

A Grubu

Cırgalanspor 7-4 Büyüleyenspor

İsmail Okumuş 7-1 Erciyes İdmangücü

Güneşspor 2-3 Kayseri Simya Koleji

Yahyalı Gençlerbirliği 1-0 Güneşli Gençlik

B Grubu

Sindelhöyükspor 3-5 Yerköyspor

Kocasinan Gençlik 11-1 Kayseri İdmanyurdu

Argıncık Esnafspor 0-1 Yeni Esen

Yeni Kıranardı 2-1 Yeşilspor

C Grubu

Sarız Anadolu 4-5 Kuşçu Mithatpaşaspor

Sungurspor 2-0 Cuma Uluçay Talasspor

Kayseri Demirspor 0-3 Argıncıkspor

Develi Erciyesspor 4-1 Yeşilhisar Belediyespor

D Grubu

Develi Gençlikspor 0-8 Kılıçaslan Yıldızspor

Y.B.Şafakspor 1-3 Kafkasspor

Anadolu Yıldızları 7-0 Yeni Döğerspor

Talas Denizspor 0-6 Erkiletspor

E Grubu

Belsinspor 3-2 Anayurt Final

Makfitspor 3-0 Kocasinan Yemlihaspor

Bünyan Belediye 2-2 Yeni Erciyesspor

Sümerspor 3-0 Olimpik Geçlikspor (Hükmen)

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İHA

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