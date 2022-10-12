Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de ilk 3. hafta geride kaldı.

2022-2023 futbol sezonu 1. Amatör Küme’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3 grupta oynanan mücadeleler sonunda 14 karşılaşmada toplam 48 gol atıldı. A Grubunda İsmail Okumuş FK, İncesu Gençlikspor, B Grubunda Belsinspor ve Kayseri Yavuzspor ve C Grubunda 1966 Turanspor namağlup yollarına devam ediyor. 1. Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanacak olan 4. hafta müsabakaları ile heyecan devam edecek. 1. Amatör Küme’de A, B ve C Gruplarında 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

A Grubu

Güneşspor 2-0 Kılıçaslan Yıldızspor

İsmail Okumuş FK 1-0 Cuma Uluçay Talasspor

Sanayi Esnaspor 1-2 İncesu Gençlikspor

Tomarza Belediyespor 7-0 Kafkasspor

Kocasinan Gençlikspor 1-1 Yerköyspor

B Grubu

Develi 1954 Gençlik 3-0 Kayseri İdman Yurdu

Yeni Erciyesspor 0-4 Belsinspor

Sindelhöyükspor 3-0 Yeni Kıranardıspor

Yavuzspor 3-1 Talas Anayurtspor

Göktürkspor 5-0 Anadolu Yıldızları

C Grubu

1966 Turanspor 2-0 Sosun Birlikspor

Buğdaylıspor 0-3 Palasspor

Erkiletspor 4-0 Erciyesgücü FK

Demirspor 2-3 Talas Denizspor

Akkışla Gençlik 0-3 Bünyan Belediyespor (Hükmen)