Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de ilk 3. hafta geride kaldı.

PAYLAŞ
  • 12.10.2022 13:42
  • Güncelleme: 12.10.2022 13:42
Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de ilk 3. hafta geride kaldı.

2022-2023 futbol sezonu 1. Amatör Küme’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3 grupta oynanan mücadeleler sonunda 14 karşılaşmada toplam 48 gol atıldı. A Grubunda İsmail Okumuş FK, İncesu Gençlikspor, B Grubunda Belsinspor ve Kayseri Yavuzspor ve C Grubunda 1966 Turanspor namağlup yollarına devam ediyor. 1. Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanacak olan 4. hafta müsabakaları ile heyecan devam edecek. 1. Amatör Küme’de A, B ve C Gruplarında 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

A Grubu

Güneşspor 2-0 Kılıçaslan Yıldızspor

İsmail Okumuş FK 1-0 Cuma Uluçay Talasspor

Sanayi Esnaspor 1-2 İncesu Gençlikspor

Tomarza Belediyespor 7-0 Kafkasspor

Kocasinan Gençlikspor 1-1 Yerköyspor

B Grubu

Develi 1954 Gençlik 3-0 Kayseri İdman Yurdu

Yeni Erciyesspor 0-4 Belsinspor

Sindelhöyükspor 3-0 Yeni Kıranardıspor

Yavuzspor 3-1 Talas Anayurtspor

Göktürkspor 5-0 Anadolu Yıldızları

C Grubu

1966 Turanspor 2-0 Sosun Birlikspor

Buğdaylıspor 0-3 Palasspor

Erkiletspor 4-0 Erciyesgücü FK

Demirspor 2-3 Talas Denizspor

Akkışla Gençlik 0-3 Bünyan Belediyespor (Hükmen)

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
4 ilçe kaymakamı Ali Dağı'ndan uçtu

4 ilçe kaymakamı Ali Dağı'ndan uçtu

Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

Spor A.Ş. 2'nci Güz Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı

Spor A.Ş. 2’nci Güz Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı

Soğuk havalara karşı bağışıklığı güçlendirecek bitkisel çözümler neler?

Soğuk havalara karşı bağışıklığı güçlendirecek bitkisel çözümler neler?

Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle buluştu

Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle buluştu

Başkan Yalçın, Bakan Özer'e eğitim yatırımlarını anlattı

Başkan Yalçın, Bakan Özer'e eğitim yatırımlarını anlattı

Çok Okunanlar
1
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

2
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

6
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emniyetten rent a car araçlarına 'KABİS' uygulaması

Emniyetten rent a car araçlarına 'KABİS' uygulaması

Unutulan sigara yangın çıkardı

Unutulan sigara yangın çıkardı

DAHA FAZLA
Kayseri'de PKK'lı 1 kişi yakalandı

Kayseri'de PKK'lı 1 kişi yakalandı

Hırsızlık için girdikleri evde ev sahibini öldüren 4 sanık yeniden hakim karşısında

Hırsızlık için girdikleri evde ev sahibini öldüren 4 sanık yeniden hakim karşısında

Melikgazi'de kadınlar hem üretecek hem kazanacak

Melikgazi'de kadınlar hem üretecek hem kazanacak

Bakan Özer, Kocasinan'da ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi

Bakan Özer, Kocasinan'da ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi

ERÜ'den 30 öğretim üyesi, 2021 yılının 'En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı

ERÜ'den 30 öğretim üyesi, 2021 yılının 'En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı