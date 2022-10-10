Kayseri 1. Amatör Küme: 1966 Turanspor: 2 - Sosun Birlikspor: 0

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu'nda mücadele eden 1966 Turanspor, ligin 3. haftasında Sosun Birlikspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğe oturdu. Sosun Birlikspor bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

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  • 10.10.2022 10:07
  • Güncelleme: 10.10.2022 10:07
Kayseri 1. Amatör Küme: 1966 Turanspor: 2 - Sosun Birlikspor: 0
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu’nda mücadele eden 1966 Turanspor, ligin 3. haftasında Sosun Birlikspor’u 2-0 mağlup ederek liderliğe oturdu. Sosun Birlikspor bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Erkan Kırçıl, Mustafa Bulduk, Kadir Çelikbaş

1966 Turanspor: Baykal Altay, Hüsnü Can Turgut (Dk.71 Ahmet İkiz), Tuğrul Çetin, Emre Akyüz, İlhan Sefa Köroğlu, İlderen Kağan Tüfek (Dk.83 Cengizhan), Enes Bahar (Dk.61 Mesut Aktaş), Ramazan Sinanoğlu, Muhittin Bahar, Yunus Akyüz (Dk.61 Melik Yıldırım)

Sosun Birlikspor: Ahmet Çelik, Ahmet Korkmaz, Hakan Sümer, Ali Bayazıt (Dk.40 Dursun Muhammed) Serhat Menekşe, Murat Tahmaz, Okan Duran, Semih Kılıçdoğan (Dk.83 Yasin Kaygısız), Halil Polat, Onur Dökmeci, Mustafa Esat Yılmaz (Dk.30 Yusuf Şimşek)

Goller: Melih Yıldırım dk.80 ve 85 (1966 Turanspor)

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İHA

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