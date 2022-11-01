KAYMOS tarafından istişare toplantısı düzenlendi

Düzenlenen İstişare toplantısına İl Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mehmet Yalçın, İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü, KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın ve KAYMOS üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Tüm belediye başkanlarımız adına teşekkür etmek için söz aldım. Gerçekten sanayicilerimize ne kadar destek versek azdır. Şu anda Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı olarak birçok sanayici arkadaşlarımızla serbest bölgede çalışmalar yapıyoruz. Binlerce istihdam oluşturan sanayicilerimize her zaman teşekkür ediyorum. Şu anda mobilya sektörü üzerinde istihdam açısından en yoğun istihdamın olduğu sektör olan mobilya sektörüne insanlara ekmek kapısı, iş kapısı olduğu için teşekkür ediyoruz. Sektöre belediyeler olarak her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin üreten, yeni fikirler ortaya koyan ve dünya pazarlarında ihracat yapan yüzlerce girişimcisi ile ön planda olan bir şehir konumunda olduğunu söyleyen OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Özellikle mobilya, elektrikli ev aletleri, çelik kapı gibi sektörlerde azımsanmayacak büyüklükte üretim şehrimizde gerçekleştirmektedir. Kayseri mobilya ihracatında Türkiye'nin lideri konumunda bulunmakta ve şehrimizden yapılan mobilya ihracatı 900 milyon dolara ulaşmaktadır. Şehrimizin kapasitesine baktığımız zaman bu rakamları daha da büyütmek, dünya pazarlarına hakim olabilmek hiç de uzak görünmemektedir. Mobilya sektöründe Türkiye'de lider konumunda bulunan Kayseri'nin bu konumu korumak, tüm dünyaya hizmet sunmak ve ürün satan hale getirmek için hep beraber el ele vererek çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Kayseri'nin gelişmesinin sektörlerin gelişmesi ile paralel olduğunu düşündüğümüzde, ürettiklerimizi iç ve dış pazarlarda satabilmek adına daha çok çaba göstermemiz gerektiği gerçeği ile karşı karşıya bulunmaktayız. Bunu nasıl mı başaracağız dersek; Ekim ayının başında düzenlenen ve oldukça başarılı geçen mobilya fuarının benzerlerini yaparak başarabiliriz diye düşünüyorum. Ekim ayı başında gerçekleştirdiğimiz Anadolu Mobilya Fuarı sayesinde Kayseri'de ticaret ve turizm açısından hareketlilik yaşanmıştır” şeklinde konuştu.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Nebi Doğan ise, “Toplam Türkiye imalat sektörüne baktığımızda, mobilya endüstrisi bugün toplam imalat sanayisinin yüzde 4'ünü kapsamaktadır. Biz bugün yaklaşık olarak 900 milyon, dolar belki bir milyon dolara yaklaşacağız. Mobilya ithalatı yapmaktayız, ancak bu rakamlar toplam ihracat rakamlarımıza, ivmemize baktığımız zaman oldukça ivmelenmiş ve yüksek bir ihracat hacmi ile buluşuyor. Özellikle pandemi döneminde hepimiz fabrikalarımızı açık tuttuk. Diğer ülkelerde olmayan, başka şehirlerden daha az sıkıntılarla birlikte gerekli önlemleri alarak hazır üretim faaliyetlerimize devam ettik. Bu da son 3 yıldır ihracat rakamlarımıza yansıdığını görüyoruz” diye konuştu.

Kayseri’de ihracatı arttırmak ve mobilyayı daha üst seviyeye taşımak amacıyla birçok etkinliğe imza atıklarını ifade eden KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın, “Birlikte beraberlikte rahmet var biz beraber güçlüyüz ilkesi ile biz yaptığımız tüm toplantılarda, etkinliklerde ihracat ihracatı arttırmak, Kayseri'de mobilyaya daha üst seviyeye taşımayı amaçladık. Birçok etkinlikte Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, belediyelerimiz, büyükşehir belediyemiz ve OSB’mizle beraber başarı sağladık. Geçtiğimiz günlerde yapılan Anadolu Mobilya Fuarında ilkemiz, Anadolu Mobilya Fuarı olarak tüm mobilyacıları ve Kayseri mobilyasını dünyada en iyi şekilde temsil eden bir fuar organizasyonu düzenlemek. Bu amaçla değerli katılımcılarla beraber Kayseri'nin dünyaya açılan kapılarını hep birlikte açmış bulunmaktayız. Başarı birlikten ve beraberlikten doğar. Bu birlikte ve beraberlikte bize destek olan herkese teşekkür ederim. Hedefimiz Kayseri'de markaların olduğu bir şehir olarak anılmak değil, Kayseri'yi mobilyada marka şehir haline getirmek. Bunu da hep birlikte tüm kuruluşlarımızla birlikte yapacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Bu haftada da biz bununla alakalı dernek olarak birçok girişimlerde bulunuyoruz. Üst kurulumuz, Ticaret Odamız ve Sanayi Odamızın destekleri de hiçbir zaman eksik olmadı. Biz bir olmayı başardığımız sürece dünyada pazarda çok ilerleyeceğimiz yollar var” ifadelerini kullandı.