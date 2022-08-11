KAYMEK’ten ‘İyi ki Varsın Eren’ çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Sarıoğlan ilçesindeki Palas Sosyal Yaşam Merkezi’nin kursiyerleri cennetten bir köşe olan duvara Eren Bülbül’ün isimde ekledi. Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, şehit Ömer Halisdemir, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Yunus Emre gibi önemli ve değerli isimlerin yer aldığı duvara, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017’de teröristlerle girilen çatışma sırasında hayatını kaybederek şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün de resmi çizildi.

Yapılan çalışma sonunda kursiyerler hep bir ağızdan gür bir ses ile “İyi ki Varsın Eren” diye bağırdı.