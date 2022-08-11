KAYMEK'ten duygulandıran 'Eren Bülbül' çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Palas Sosyal Yaşam Merkezi'nde çok anlamlı ve duygu dolu bir çalışmaya imza attı.

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  • 11.08.2022 14:04
  • Güncelleme: 11.08.2022 15:57
KAYMEK'ten duygulandıran 'Eren Bülbül' çalışması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Palas Sosyal Yaşam Merkezi’nde çok anlamlı ve duygu dolu bir çalışmaya imza attı.

Nesiller arasında köprüler kuran KAYMEK, gönülden gönüle uzanmaya devam ediyor. Vatandaşlara yönelik mesleki beceri ve kişisel eğitim kursları veren KAYMEK, sosyal ve kültürel programlar düzenleyerek, gençlerin ve çocukların eğitim hayatlarında daha başarılı olmaları için destekleyici kurslar da veriyor.

Bu çerçevede Sarıoğlan ilçesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Palas Sosyal Yaşam Merkezi tarafından örnek bir çalışmaya imza atıldı. Palas Sosyal Yaşam Merkezi’nin kursiyer ve personeli, cennetten bir köşe olan duvara bir cennetlik isim daha ekledi.

Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, şehit Ömer Halisdemir, milli şair Mehmet Akif Ersoy ve Yunus Emre gibi önemli ve değerli isimlerin yer aldığı duvara, Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017’de teröristlerle girilen çatışma sırasında hayatını kaybederek şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün de resmi çizildi.

Muhteşem bir çalışmaya imza atan kursiyer ve personel, çalışma sonunda hep bir ağızdan gür bir ses ile “İyi ki Varsın Eren” diye bağırdı.

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İHA

Kayseri Gündem
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