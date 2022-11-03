KAYMEK'ten 7'nci Mutlu Evlilik akademisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), kişisel gelişim ve hayat boyu öğrenme eğitim faaliyetleri çerçevesinde, vatandaşlardan da yoğun ilgi gören Mutlu Evlilik Akademisi'nin 7'ncisini düzenliyor. 'Evet demeden önce buluşuyoruz' sloganıyla gerçekleştirilecek eğitimler, 5 Kasım Cumartesi günü başlıyor.

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  • 03.11.2022 10:49
  • Güncelleme: 03.11.2022 12:38
KAYMEK'ten 7'nci Mutlu Evlilik akademisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), kişisel gelişim ve hayat boyu öğrenme eğitim faaliyetleri çerçevesinde, vatandaşlardan da yoğun ilgi gören Mutlu Evlilik Akademisi’nin 7’ncisini düzenliyor. ‘Evet demeden önce buluşuyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilecek eğitimler, 5 Kasım Cumartesi günü başlıyor.

Sosyal belediyecilik alanında imza attığı çeşitli eğitim faaliyetleri ile binlerce Kayseriliye dokunan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, hayat boyu öğrenme ve çok yönlü eğitimi önceleyen eğitim ve kurslarla vatandaşlara yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sosyal ve kültürel çalışmalarda ilk sıraya koyduğu ve toplumun temel yapı taşı olarak bilinen aile kurumunun bilinçli ve sağlam temeller üzerine kurulması yönünde önemli katkılar sunacak Mutlu Evlilik Akademisi başlıyor. Evlenecek çiftlere ve evlilik hayali kuran bireylere destek sağlamayı amaçlayan KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, ‘Mutlu Evlilik Akademisi’nin 7’ncisinde ‘Evet Demeden Önce Buluşalım’ sloganıyla 5 Kasım Cumartesi evlilik hayali kuran vatandaşlarla buluyor. KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzman aile danışmanlarınca verilecek evlilik öncesi eğitimde, aile varlığının sağlıklı ve bir ömür işleyişi için altın değerinde öneriler sunulacak.

Büyükşehir KAYMEK’in daha önce ’İyi Günde, Kötü Günde, Bir Ömür Birlikte’ sloganıyla düzenlediği ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ katılımcılardan ilgi görerek, tam not almıştı. Mutlu Evlilik Akademisi Eğitimleri ile ilgilenen vatandaşların eğitimlere katılım ve içerikle ilgili detaylı bilgi için 0541 772 19 54 nolu telefon ile irtibat kurmaları gerekiyor.

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İHA

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