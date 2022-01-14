KAYMEK kursiyerleri 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), milli bir duyarlılık göstererek, kursiyerlerinin 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izlemesini sağladı.

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  • 14.01.2022 12:51
  • Güncelleme: 14.01.2022 16:42
KAYMEK kursiyerleri 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), milli bir duyarlılık göstererek, kursiyerlerinin ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izlemesini sağladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim ve kültür hizmetlerini yürüten KAYMEK, eğitim ve kültür faaliyetleri kapsamında bir duyarlılığa daha imza attı. Gençlik Merkezleri Sinema Etkinliği düzenleyen KAYMEK, büyük beğeni toplayarak gişe rekorları kıran Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmine kursiyerlerini götürdü. Filmde kursiyerlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ve KAYMEK yöneticileri de yer aldı.

11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek isterken hain teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu edinen filmin başlaması ile yerlerini alan izleyiciler, filmin hüzünlü sahnelerini izledikçe duygulanarak gözyaşı döktü.

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İHA

Kayseri Gündem
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