KAYMEK'in gençlerinden münazara yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Gençlik Merkezleri Münazara Yarışması'nın finali gerçekleştirildi.

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  • 28.02.2022 10:50
  • Güncelleme: 28.02.2022 11:13
KAYMEK'in gençlerinden münazara yarışması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Gençlik Merkezleri Münazara Yarışması’nın finali gerçekleştirildi.

‘Genç Dostu Belediye’ ödüllü Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK ile gençlerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Öğrencilerin kendilerine güven ve sorumluluk duygularının artmasına, savunma, fikir üretme, çözüm bulma yeteneklerinin ve tezler, anti tezler üretme becerilerinin gelişmesine destek vermek amacıyla düzenlenen Münazara Yarışması’nın finali yapıldı. Final karşılaşması Genç KAYMEK TOKİ Tesisi’nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın’ın katılımıyla gerçekleşti. Ayaydın, “Sizlere Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın selamını getirdim. Büyükşehir Belediyemizin donanımlı, nitelikli, başarılı gençler yetişmesi için faaliyet ve hizmetleri devam ediyor. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarıların devamını diliyoruz" dedi.

Genç KAYMEK İhtisas ve Beyazşehir tesisleri öğrencilerinin yarıştığı münazarada, ‘Başarı için zekâ mı, çalışmak mı?’ konusu üzerine tartışıldı. Titizlikle yapılan değerlendirme sonucunda kazanan grup, İhtisas Tesisi öğrencileri oldu. Yarışma kapsamında birinci olan gruba, akıllı saat, ikinci olan gruba, kitap seti hediye edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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