KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde yeni dönemin ilk ders zili çaldı

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Gençlik Merkezleri’nde sınıf ve mezun grup tüm öğrenciler için 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için ilk ders zili çaldı. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, deneme sınavları, tarama testleri ve ders takviyeleri ile öğrencileri eksiksiz sınava hazırlayacak.

Genç dostu belediye olarak adından söz ettiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik alanlarda desteklerini sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için dersler başladı. KAYMEK sınıfları dolup taşarken, öğrencilerin mutlulukları ve heyecanları gözlerinden okundu. Derslerde, uzman eğitmenler tarafından tarama testleri, deneme sınavları, videolu soru çözümleri, ders anlatım videoları ile gençlerin eğitim hayatlarına katkı sağlanıyor. Öğrenciler, Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Gençlerin dünyalarını zenginleştirecek her alanda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni heyecanlar, yeni umutlar ile yeni Eğitim Öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun. Eğitim azminiz daimi olsun sevgili gençlerimiz ve çocuklarımız iyi ki varsınız, sizleri çok seviyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, gençler için eğitim alanında çok önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz için her alanda olduğu gibi eğitim alanında birçok çalışma yapıyoruz. Nitelikli eğitim konusu da çok önemsiyoruz. KAYMEK Gençlik Merkezlerimizdeki derslerimiz tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarına destek olacak. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarına yönelik desteklerimiz her zaman devam edecek. Eğitim alanında daha birçok yeni projeler de eklenecek. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılının herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.