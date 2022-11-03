KAYMEK, çiftleri ‘Evet’ demeden önce buluşturacak

Evlenecek çiftlere ve evlilik hayali kuran bireylere destek sağlamayı amaçlayan ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ projesi 7’nci defa kapılarını açacak. KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından ‘Evet Demeden Önce Buluşalım’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında, evlilik hayali kuran vatandaşlara mutlu olmanın yolları anlatılacak. Uzman aile danışmanları, aile varlığının sağlıklı ve bir ömür işleyişi için altın değerinde öneriler sunulacak.

Eğitimlere katılmak ve içerikle ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin 0541 772 19 54 nolu telefon ile irtibat kurabileceği belirtildi.