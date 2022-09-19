Kaymakcı: 'AB'ye üyelik bir kara sevda değil, egemenliğimizin en üst düzeyde korunması meselesidir'

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelikle ilgili olarak, 'AB'ye üyelik bir kara sevda değil, egemenliğimizin en üst düzeyde korunması meselesidir' dedi.

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  • 19.09.2022 13:16
  • Güncelleme: 19.09.2022 14:06
Kaymakcı: 'AB'ye üyelik bir kara sevda değil, egemenliğimizin en üst düzeyde korunması meselesidir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği’ne (AB) üyelikle ilgili olarak, “AB’ye üyelik bir kara sevda değil, egemenliğimizin en üst düzeyde korunması meselesidir” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, İl İl AB Buluşmaları’nın Kayseri’de düzenlenen 9. Toplantısına katıldı. Kayseri Valiliği’nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Kaymakcı, “Biz Avrupa Birliği’ne tam üye olmak istiyoruz. Biz tarihi ve coğrafyası ile ekonomisi ile sanatıyla, ticaretiyle bir Avrupa ülkesiyiz. Bugünkü verilere baktığımız zaman Türkiye bir Avrupa ülkesidir. Siz Avrupa ülkesiyseniz ve bugün Avrupa’nın karar alma mekanizmasına dönüşmekte olan yani Avrupa’nın yeni Kanunisi olma yolunda AB’nin dışında kalma lüksünüz yok. Biz Meksika veya İran olsaydık belki AB bizi ilgilendirmeyebilirdi ama biz bir Avrupa ülkesiyiz. Eğer Avrupa ülkesi olup AB içerisinde olmazsanız ne olur? Diplomalarınızı, denkliğinizi kimse tanımayabilir. İhraç edeceğiniz malın sertifikasını kimse tanımayabilir. Bizim için AB’ye üyelik bir kara sevda meselesi değil, bir özenti meselesi de değil, çıkarlarımızın en üst düzeyde korunması ve egemenliğimizin en üst düzeyde korunması meselesidir. Onun için bunu da bize tam üyelik dışında hiçbir formül vermiyor. Bizim hedefimiz AB’ye katılım ve bu yolda adımlar atmamız lazım. Üye olmak için üyelik koşullarını yerine getirmemiz gerekiyor. Bundan kaçış yok. Bu yolda çifte standartla karşılaştığımız da bir gerçektir. Çünkü hiçbir aday ülke Türkiye gibi değil” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, rektörler ve davetliler katıldı.

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İHA

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