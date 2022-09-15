Kaymakam Tunç: 'Yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz bitene kadar ilçemiz için çalışacağız'

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz bitene kadar ilçemiz için çalışacağız dedi.

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  • 15.09.2022 16:33
  • Güncelleme: 15.09.2022 17:33
Kaymakam Tunç: 'Yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz bitene kadar ilçemiz için çalışacağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, "Yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz bitene kadar ilçemiz için çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Develi Kaymakamı olarak atanan Mehmet Tunç, İHA’ya açıklamalarda bulundu. İlçe için çalışacaklarını dile getiren Tunç, "Develi’de insanlarımızın, bölgemizin ve coğrafyamızın ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kalkınabilmesi için yerel yönetimlerimizle, STK’larımızla, muhtarlarımızla, hayırsever iş insanlarımızla duraksızın çalışacağız. Ben, Develili hemşerilerimizin çalışkan olduğunu görüyorum. Önemli olan milletimize hizmet etmek. Gençlerimize, yaşlılarımıza, dezavantajlı durumda olan insanlarımıza hizmet etmek. Bunun için olabildiğince gelecek projeksiyonlu projeler üreteceğiz ve bu projeler Develi’nin gelecek yıllarını şekillendirecek" dedi.

İlçe halkının içinde olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Tunç, "Develi, gayet şirin güzel bir ilçemiz. Nüfus yoğunluğuyla Kayseri’mizin merkez ilçelerinden sonra en büyük ilçesi. Tarım ve hayvancılığın gerçekten çok yoğun olduğu, insanlarımızın çalışkan olduğu şirin bir ilçe. Bizlerde zaman zaman mesai sonrası esnaflarımızı, tüccarlarımızı, iş insanlarımızı, okullarımızı, camilerimizi ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz bitinceye kadar da böyle olacak" ifadelerini kullandı.

İHA

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