Kaymakam Göçer’den 27’nci Üzüm Festivaline davet

Göçer, “Tüm sanatseverleri, müzikseverleri İncesu’ya davet etmek istiyorum. Hem müzik ziyafeti çekmelerine hem de İncusu’yun tarihi, turistik değerlerini görmelerini, keşfetmelerini temenni ediyoruz” dedi

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Konuşacaklarımız Var’ programına konuk oldu. Sunucu Salih Zeki Çetin’in sorularını cevaplayan Göçer, İncesu’da bulunan tarihi ve turistik eserler hakkında bilgi verdi. Kara Mustafa Paşa Külliyesi’nin yaklaşık 350 yıllık bir tarihe sahip olduğunu söyleyen Göçer, “Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış bir kervansaray. Bu kervansarayın hepsi sapasağlam ayakta diyebiliriz. Bu çok az bulunan bir örnek. Valimiz de buna oldukça dikkat çekiyor. Bundan yaklaşık 13 14 sene önce bir restorasyon geçirmiş. Külliyenin içerisinde bulunan Arasta Çarşısı’nın özellikle bir bakıma ihtiyacı vardı. Dıştan belki o kadar sıkıntılı gözükmeyebilir ama dükkanlarının içerisi maalesef kullanılabilir durumda değildi. Bizde onları Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle bir bir turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Yine bir taraftan bahsettiğim Arasta Çarşısı’nda bir takım bakım onarım, tadilat çalışmaları hemen festivalden sonra başlayacak. Bu şekilde devam ediyoruz ince dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz. Bu iş uzun soluklu bir iş, bir maraton koşusu. Bugünden yarına bitecek bir iş değil. Bizde ince ve estetik dokunuşlarla, sabırla sürekli halkımıza tanıtmak istiyoruz çünkü şunun eksikliğini çok net gördüm İncesu’ya gelen misafirlere sorduğum zaman özellikle İncesulu olmayanlara orada kervansarayı bilmiyorlar, kilisenin varlığından, Rum sokaklarından haberdar değiller. İncesu’yu duymuşlar ama büyük bir kısmı bu bahsettiğimiz değerlerin farkında değiller. Dolayısıyla üzerimizde hakikaten çok büyük bir görev var. Buraları tanıtmamız lazım. Buralar sadece turistik değer taşıyan yerler değil, bunlar bize ecdadın yadigârıdır” şeklinde konuştu.

‘KADINLAR BİZİN IŞIĞIMIZ, MİHMANDARIMIZ’

İncesu’da Vali Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla kadın kooperatifleri kurduklarını söyleyen Kaymakam Göçer, “Kooperatiflerin bir tanesi hediyelik eşya üzerine faaliyetlerde bulunacak diğeri ise tekstil üzerine. Onlar da resmi olarak kurulumlarını tamamladılar. Arasta Çarşısı’nda dükkânlarını açtılar. Faaliyetlerine devam ediyorlar. Özellikle tekstil işleriyle uğraşan kadın kooperatifimiz bu kervansarayda bir miktar tişört dikip bastı, İncesuspor’un formalarını dikti. Onlar da gayret ediyorlar. Tabi kadın istihdamının ön plana çıkarılması çok özel bir şey hakikaten onun yeri çok başka. Zira kadınlar maalesef toplumsal hayatın birçok noktasında dışarda. Onlar bizin ışığımız, mihmandarımız, ne kadar ön plana çıkarlarsa biz o kadar ilerleyeceğiz kanaatindeyim. Çünkü nereye girseler orayı güzelleştiriyorlar” diye konuştu.

Kayseri’nin ve İncesu’yun iklim ve coğrafyası itibariyle çok fazla yeşil olma şansının olmadığını ama İncesu Marina’nın bu anlamda nadide bir yer olduğunu dile getiren Göçer, “Orası şu an restoran olarak ve aynı zamanda bir mesire yeri olarak hizmet veriyor. Tabi ki belediyemizin uhdesinde faaliyet gösteriyor. Oralarla ilgili çalışmalarımız olacak. Göleti temizleyip bir spor faaliyetleri, su faaliyetleri olabilir mi diye düşünüyoruz. İlçe Belediye başkanımızda beraber kafamızda projeler var. Onları hayata geçirmek için düşünüyoruz, planlıyoruz, en iyi şeyi ortaya çıkarmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİZ YARIN YOKUZ AMA BU DERNEK KALICI’

İncesu’da finansman desteği sağlamak amacıyla İncesu Kalkınma Derneği adı altında bir finansman derneği kurduklarını belirten Göçer, “Yaptığımız faaliyetlerin finansörlüğünü oradan gerçekleştiriyoruz. Oraya yapılan bağışlar sayesinde hayata geçiriliyor çünkü bizim bunlara yönelik herhangi bir kaynağımız yok. Genel idarenin taşra teşkilatı olarak, bizim biraz elimizi kolumuzu rahatlattı. Bir sivil Toplum Kuruluşunun olmasının yanı sıra tüzel kişilik ve meseleyi kurumsal hale getiriyoruz. Biz bugün varız ama yarın yokuz ama bu dernek kalıcı. Bizden sonra da umuyorum ki devam edecek. Şöyle örnek verebilirim deneğimiz daha 5 aylık ama beşten fazla 25’ten fazla etkinliği, projeyi, müsabakayı onun sayesinde hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

Bu hafta sonu İncesu’da 27’ncisi düzenlenecek olan Üzüm Festivaline tüm halkı davet eden Kaymakam Aydın Göçer, şunları söyledi: “Bizim ilçemizin simgesi üzüm ve oldukça yaygın olarak yapılan bir iş bağcılık. Bin yıldır yapılan bir meşguliyet o yüzden özel bir yeri var. Bu sene de üzüm festivalinin 27’ncisi düzenlenecek. Buradan da tüm sanatseverleri, müzikseverleri İncesu’ya davet etmek istiyorum. Hem müzik ziyafeti çekmelerine hem de İncusu’yun tarihi, turistik değerlerini görmelerini, keşfetmelerini temenni ediyoruz. Cuma günü saat 20:00 itibariyle Kıraç’ın konseri olacak, 17 Eylül Cumartesi günü de Zara’nın konseri olacak saat 20:00’da. Festivalimiz konserlerle sınırlı değil tabi ki de gelen misafirlerimize üzüm ikram edilecek. Belediyemiz tarafından çeşitli ikramlar yapılacak.”