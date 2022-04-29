Kaymakam Açıkgöz, öğrencilerle şehit mezarını ziyaret etti

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde Kaymakam Ali Açıkgöz öğrenciler ile birlikte 15 Temmuz şehidi Beytullah Yeşilay'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

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  • 29.04.2022 14:25
  • Güncelleme: 29.04.2022 14:25
Kaymakam Açıkgöz, öğrencilerle şehit mezarını ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde Kaymakam Ali Açıkgöz öğrenciler ile birlikte 15 Temmuz şehidi Beytullah Yeşilay’ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit olan Beytullah Yeşilay’ın kabrini öğrencilerle birlikte ziyaret etti. Şehidin isminin verildiği Şehit Beytullah Yeşilay İlkokulu öğrencileriyle mezar çevresinde düzenleme yapıp çiçek diken Kaymakam Açıkgöz, şehit için dua etti.

Gençlere milli ve manevi değerleri kazandırmak amacıyla bu tür etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Genç kardeşlerimiz ile yolda karşılaştık. Şehit Beytullah Yeşilay İlkokulunda öğrenci olduklarını öğrenince, şehidimizin mezarını birlikte ziyaret etme davetinde bulundum. Davetimi geri çevirmedikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Her biri pırıl pırıl bu kardeşlerimizden bir de söz aldım. Bayram dolayısıyla çiçeklendirme yaptığımız şehit mezarlarımızdaki çiçekleri, arkadaşlarıyla beraber gelip ara ara sulayacaklar. Şehidimiz için Fatiha’lar okuyacaklar” dedi.

Şehit mezarı ziyaretine İlçe Müftüsü Yasin Baykal, İlçe vaizi Fatih Şahan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Ekinci de eşlik etti.

İHA

Kayseri Gündem
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