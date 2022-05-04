Kayganlaşan yolda kayan araç, bir evin bahçesine düştü
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak bir evin bahçesine düştü.
- 04.05.2022 17:44
- Güncelleme: 04.05.2022 17:44
Kaza, Yeşilhisar ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Kaldırıma çarpan araç, bir evin bahçe duvarını yıkarak havada asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Bahçe duvarında asılı kalan araç ise, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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