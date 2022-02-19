Kayakseverler hafta sonu soluğu Erciyes'te aldı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerle doldu taştı.

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  • 19.02.2022 13:48
  • Güncelleme: 19.02.2022 14:13
Kayakseverler hafta sonu soluğu Erciyes'te aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerle doldu taştı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes’te hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Güzel havayı değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, 4 kapıda 41 pistte hizmet veren Erciyes Kayak Merkezi’nde karın keyfini çıkardı. Erciyes Dağı’ndaki yoğunluk dron ile havadan görüntülenirken, İstanbul’dan kayak yapmak için Kayseri’ye gelen Yunus Kızılay; "Ekipteki tecrübeli arkadaşlarımız burayı önerdi. Bugün ilk günümüz. Açıkçası çok beğendim. Birçok yerde kaydım, seviyem için geniş pistler yoktu. Burası başlangıç için çok güzel bir pist, çarpma çok düşük bir risk" dedi.

Birçok kayak merkezine gittiğini ancak Erciyes’i çok beğendiğini söyleyen Mustafa Bülbül ise; "İlk defa geliyorum Erciyes’e, gerçekten beklediğinden daha iyi çıktı" ifadelerini kullandı.

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İHA

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