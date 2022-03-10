Kayak merkezleri kar kalınlığı

Yurt genelinde kar ve yağmur etkili oluyor. Kış tatili yapmak isteyen vatandaşlar ise özellikle kayak merkezlerindeki kar kalınlığını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 – 13 Mart 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu öncesi kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçüm sonuçları açıkladı.

Buna göre hafta boyunca kar yağışının etkili olması beklenen Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 136 santimetreye yükselirken, Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde de kar kalınlığı 135 santimetreye çıktı. Diğer bazı kayak merkezlerindeki ise kar kalınlığı; Bolu Kartalkaya’da 260, Erzurum Palandöken'de 160, Kocaeli Kartepe'de 161, Bursa Uludağ’da 155, Kahramanmaraş Yedi Kuyular’da 120 ve Hakkari’de kar kalınlığı 187 santimetre olarak ölçüldü.

Önemli kayak merkezlerinde 12 – 13 Mart 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonunda en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

K.Merkezi En Düşük / En Yüksek Sıcaklık Kar Kalınlığı(cm)

Erciyes: -15 -9 136

Yıldız Dağı: -11 -8 135

Uludağ: -13 -4 155

Kartalkaya: -17 -9 260

Palandöken: -13 -8 160

Kartepe: -15 -6 161

Yedi Kuyular: -6 0 120

Hakkari: -12 -6 187