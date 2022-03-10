Kayak merkezleri kar kalınlığı

Erciyes ve diğer önemli kayak merkezlerinde kar kalınlığı ile hava tahmin ölçümleri belli oldu. Meteoroloji verilerine göre Erciyes'te kar kalınlığı 136 santimetre olarak ölçülürken yakın illerden Sivas'taki Yıldız Dağı Kayak Merkezinde de kar kalınlığı 135 santim ölçüldü. 

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  • 10.03.2022 12:15
  • Güncelleme: 10.03.2022 12:15
Kayak merkezleri kar kalınlığı

Yurt genelinde kar ve yağmur etkili oluyor. Kış tatili yapmak isteyen vatandaşlar ise özellikle kayak merkezlerindeki kar kalınlığını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 – 13 Mart 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu öncesi kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçüm sonuçları açıkladı. 

Buna göre hafta boyunca kar yağışının etkili olması beklenen Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 136 santimetreye yükselirken, Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde de kar kalınlığı 135 santimetreye çıktı. Diğer bazı kayak merkezlerindeki ise kar kalınlığı; Bolu Kartalkaya’da 260, Erzurum Palandöken'de 160, Kocaeli Kartepe'de 161, Bursa Uludağ’da 155, Kahramanmaraş Yedi Kuyular’da 120 ve  Hakkari’de kar kalınlığı 187 santimetre olarak ölçüldü.  

Önemli kayak merkezlerinde 12 – 13 Mart 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonunda en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
K.Merkezi          En Düşük  /  En Yüksek Sıcaklık       Kar Kalınlığı(cm)
Erciyes:                -15                        -9                     136
Yıldız Dağı:               -11                    -8                        135
Uludağ:                     -13                      -4                            155
Kartalkaya:                  -17                     -9                         260
Palandöken:             -13                        -8                         160
Kartepe:                        -15                       -6                             161
Yedi Kuyular:               -6                     0                          120
Hakkari:                        -12                    -6                         187

1ha

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