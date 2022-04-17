Kavak ağacı ölüm getirdi
Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesine bağlı Güzelöz mahallesinde üzerine kavak ağacı düşen Ali Boztepe yaşamını yitirdi.
- 17.04.2022 16:49
- Güncelleme: 17.04.2022 16:49
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Olay, geçtiğimiz hafta perşembe günü Yeşilhisar İlçesine bağlı Güzelöz Mahallesinde yaşandı.
D.G. isimli şahsa ait olduğu öğrenilen arazide çalışan S.Ç.‘nin kestiği kavak ağacı, o esnada mahalden geçen Ali Boztepe’nin üzerine düştü. Boztepe, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Boztepe’nin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Yeşilhisar Devlet Hastanesi’nden Kayseri’ye sevk edildi.
1ha
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