Katkı payı okul bıraktırmasın

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, Üniversitelere kayır yaptırmak durumundaki öğrencilerin sorunlarına dikkatleri çekerek şunları söyledi:

'Üniversitelerimizde kendi vatandaşımız öğrencilerimizin yanında, çoğunluğu Gönül coğrafyamız ve akraba topluluklarından öğrencilerimizde öğrenimlerine devam ediyorlar.

Çoğunluğu Gariban ve dar gelirli ailelerin evlatları olup, gurbette eğitim gören bu öğrencilerimizden 2000'den fazlası da Erciyes Üniversitemizde öğrenimlerine devam ediyorlar. Doğrusu devam etmek istiyorlar.

Bu yıl bu öğrencilerimizin öğrenimlerine devam etmesi zora girmiş bulunuyor. Zira yurt dışı öğrencilerden alınan öğrenim katkı payı bu yıl Erciyes üniversitemizin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusnda aldığı bir kararla 3 katına çıkarılmış bulunuyor. Bu durumds çok sayıda öğrenci 18.000 TL'den 76 bin TL gibi bir rakama çıkarılan Tıp Fakültesi katkı payı ve diğer fakülteler için getirilen artışı karşılayamadıklarından okullarını bırakmakla karşı karşıya gelmiş durumdalar.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak:

Erciyes Üniversitesi yöneticilerimizi, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımızı Cumhurbaşkanımızla da istişare ederek olaya çözüm bulmaya, binlerce gencimizin okullarına devamını sağlamak için çözüm üretmeye davet ediyoruz.'

