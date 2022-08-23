Katkı payı okul bıraktırmasın

Ülkemizde Üniversitelere yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimizin kayıt yaptırma ve yurt bulma telaşı devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 23.08.2022 13:35
  • Güncelleme: 23.08.2022 15:11
Katkı payı okul bıraktırmasın
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, Üniversitelere kayır yaptırmak durumundaki öğrencilerin sorunlarına dikkatleri çekerek şunları söyledi:

'Üniversitelerimizde kendi vatandaşımız öğrencilerimizin yanında, çoğunluğu Gönül coğrafyamız ve akraba  topluluklarından öğrencilerimizde öğrenimlerine devam ediyorlar.
Çoğunluğu Gariban ve dar gelirli ailelerin evlatları olup, gurbette eğitim gören bu öğrencilerimizden 2000'den fazlası da Erciyes Üniversitemizde öğrenimlerine devam ediyorlar. Doğrusu devam etmek istiyorlar.
Bu yıl bu öğrencilerimizin öğrenimlerine devam etmesi zora girmiş bulunuyor. Zira yurt dışı öğrencilerden alınan öğrenim katkı payı bu yıl Erciyes üniversitemizin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusnda aldığı bir kararla 3 katına çıkarılmış bulunuyor. Bu durumds çok sayıda öğrenci 18.000 TL'den 76 bin TL gibi bir rakama çıkarılan Tıp Fakültesi katkı payı ve diğer fakülteler için getirilen artışı karşılayamadıklarından okullarını bırakmakla karşı karşıya gelmiş durumdalar.
 Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak: 
 Erciyes Üniversitesi yöneticilerimizi, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımızı Cumhurbaşkanımızla da istişare ederek olaya çözüm bulmaya, binlerce gencimizin okullarına devamını sağlamak için çözüm üretmeye davet ediyoruz.'
                                      

Kurumsal Haber

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek: 'Kayseri'nin kültürel özelliklerini Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz'

Vali Çiçek: 'Kayseri'nin kültürel özelliklerini Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz'

Uzmanından öneri: 'Altın almanın tam zaman'

Uzmanından öneri: 'Altın almanın tam zaman'

Erciyes Teknopark, nitelikli yazılımcılar yetiştirmek için ıcmpd ile hibe sözleşmesi imzaladı

Erciyes Teknopark, nitelikli yazılımcılar yetiştirmek için ıcmpd ile hibe sözleşmesi imzaladı

Katkı payı okul bıraktırmasın

Katkı payı okul bıraktırmasın

Musahacılı Mahallesi'nde 'musluklardan kum akıyor' iddiası

Musahacılı Mahallesi’nde ‘musluklardan kum akıyor’ iddiası

Melikgazi Belediyesi Diyabetli Çocuklara Sensörlü Şeker Ölçüm Cihazı Dağıttı

Melikgazi Belediyesi Diyabetli Çocuklara Sensörlü Şeker Ölçüm Cihazı Dağıttı

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vali Çiçek: 'Sanayi, Kayseri'nin milli sporudur'

Vali Çiçek: “Sanayi, Kayseri’nin milli sporudur”

Merkez Bankası faiz düşürürken, döviz ve altın neden düşüyor?

Merkez Bankası faiz düşürürken, döviz ve altın neden düşüyor?

DAHA FAZLA
Özhaseki, Arık'a dava açtı

Özhaseki, Arık’a dava açtı

Aranan kadın balkondan atladı, polisten kaçamadı

Aranan kadın balkondan atladı, polisten kaçamadı

Soğutma kulesi kampanya öncesine yetişecek

Soğutma kulesi kampanya öncesine yetişecek

Başkan Çopuroğlu: 'Kayseri eğitim, öğretim şehri olma noktasında bir ivme kazanıyor'

Başkan Çopuroğlu: 'Kayseri eğitim, öğretim şehri olma noktasında bir ivme kazanıyor'

Başkan Büyükkılıç'tan Kocasinan'da muhtarlarla istişare toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan Kocasinan'da muhtarlarla istişare toplantısı