Katil zanlısı özel ekipten 29 gün kaçabildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde geçtiğimiz 4 Mart günü meydana gelen cinayetin katil zanlısı, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekibin çalışmaları sonucunda 29 gün sonra yakalandı. Yakalanan katil zanlısı ise suç makinesi çıktı.

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  • 01.04.2022 17:57
  • Güncelleme: 01.04.2022 19:50
Katil zanlısı özel ekipten 29 gün kaçabildi
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde geçtiğimiz 4 Mart günü meydana gelen cinayetin katil zanlısı, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekibin çalışmaları sonucunda 29 gün sonra yakalandı. Yakalanan katil zanlısı ise suç makinesi çıktı.

Edinilen bilgiye göre 4 Mart günü ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir şahıs başından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Öldürülen şahsın Ö.S. (38) olduğu tespit edilirken, ekipler olaya karışanları yakalamak için çalışma yaptı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda olaya karıştığı belirlenen O.A., K.Y., M.K. ve P.P. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişiden O.A. ve K.Y. adliyeye sevk edildi.

“Kurulan özel ekipten 29 gün kaçabildi”

Daha sonra Cinayet Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekibin devam eden çalışmaları sonucunda olayın asli şüphelisi M.Ç. (38) Melikgazi ilçesinde saklandığı eve yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

“Suç makinesi çıktı”

Diğer yandan cinayetten yakalanan M.Ç.’nin 9 ayrı suçtan arandığı, ayrıca 29 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve yine 6 ayrı suçtan 12 bin TL adli para cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.Ç., adli tabiplikteki sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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İHA

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