KASKİ personeline ‘ilk yardım’ eğitimi verildi

2 gün süren eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazandı.

KASKİ Genel Müdürlüğü, hizmet içi eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda personelin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla günlük hayatta karşılaşılan düşme, yaralanma, çarpma, yanma, boğulma gibi hayati tehlike oluşturma ihtimali olan durumlara karşı bilinçlendirilmesi için Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile ‘ilk yardım’ semineri düzenlendi.

Eğitimler 2 gün sürerken, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri ilk yardım ekipleri, kanamalar, zehirlenmeler, hava yolu tıkanıklığı, yanık ve donma, kırıklar, boğulma, hayvan ısırmaları konularında teorik ve uygulamalı olarak temel ilk yardım eğitimi verdi.

Eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutuldu. Sınavda başarılı olan katılımcılar ‘ilk yardım’ sertifikası almaya hak kazandı.