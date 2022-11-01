KASKİ kayıp kaçağı önleyerek 24,5 milyon lira tasarruf sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çeşitli çalışmalar kapsamında yılın ilk 10 ayında 24 milyon 405 bin lira tasarruf yapıldığını kaydetti. Geliştirilen yeni projeler ile ekonomide önemli kazanımlar sağlandığını söyleyen Büyükkılıç, “Kayseri’mizin her noktasına sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini sağlayan KASKİ’miz, diğer yandan içme suyu şebekelerinde meydana gelen kayıp kaçak oranını geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da en minimum seviyede tutmayı başardı” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, yılın ilk 10 ayında fiziki kayıp kaçak suları dünya standartlarına indirmek için akustik yer mikrofonu cihazları ile tarama faaliyetleri kapsamında 30 bin kişinin bir yıllık su ihtiyacı olan 2 milyon 200 bin metreküp su kaçağının önüne geçilerek ekonomiye 19 milyon lira değerinde katkı sağlandığını ifade etti.



İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA TESİSİ’NDE 5 MİLYON 405 BİN 297 TL TASARRUF

Diğer yandan kent genelinde işletilen 31 adet ‘İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde yine 2022 yılının ilk 10 aylık bölümünde yürütülen enerji verimliliği çalışmalarına değinen Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda 5 milyon 405 bin 297 TL tasarruf sağlandığını söyledi. Yılın ilk 10 ayında toplam 24 milyon 405 bin TL’lik tasarruf sağlandığını dile getiren Büyükkılıç, “Tabi sadece kurumlarımızın gösterdiği hassasiyet yetmez. Tasarruf ülkemizin ekonomik anlamda var olabilmesi açısından çok önemli. Bu yüzden vatandaşlarımızı da çok iş düşüyor. Herkes üzerine düşeni yapmalı diye düşünüyorum. Bu ülke hepimizin” ifadelerini kullandı.