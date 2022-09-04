KASKİ’den Hacılar’a kanalizasyon hattı

KASKİ, merkez ve ilçelerde ihtiyaca göre içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, KASKİ, Hacılar İlçesi Akdam Mahallesi Şaşoğlu Caddesi'nde yapılan yeni konutlar için kanalizasyon şebeke hattı imalatı gerçekleştiriyor.