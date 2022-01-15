KASKİ'den CHP'li Çetin Arık'a yanıt

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin 13.01.2022 tarihli 46. Birleşiminde CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, KASKİ işçilerinin mağdur olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine KASKİ’den açıklama geldi.

‘KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HER DAİM İŞÇİLERİNİN YANINDADIR’

Yapılan açıklamada, “Sayın Arık’ın kulaktan duyma yanlış bilgiler ile Kurumumuza karşı bu tutumu ve sarf ettiği sözleri kabul edilemez. Kayseri’nin en büyük alt yapı Kuruluşu KASKİ Genel Müdürlüğü her daim işçilerinin yanındadır.

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24’üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar” kapsamında yüklenici firma tarafında çalışan işçiler kanun gereği mevcut hakları ile 01.04.2018 tarihi itibariyle KASKİ Personel A.Ş. bünyesine geçmiştir. Bu süreçten sonra İşçilerimizin sürdürülebilir refahının sağlanması için toplu iş sözleşmesi süreçleri büyük bir hassasiyet ile takip edilmektedir. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sayın Memduh Büyükkılıç’ın her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da benimsediği ‘ben değil biz’ düsturuyla çalışmalarımız sürdürülmektedir. İşçi personelimizin sosyal hakları maaşlarının dışında kalmakta olup, maaşlarının üzerine ilave olarak yemek, yol, yakacak, iş riski ve diğer sosyal haklar ilave olarak ödenmektedir. Ayrıca asgari ücretin altında işçi maaşı kalması kanunen mümkün değildir. Tüm bu açıklamaların yanında işçi personelimizin maaşları 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere daha iyi hale getirilmesi için gerekli çalışmalar hassasiyetle sürdürülmektedir. Misyon ve Vizyonumuzu sahiplenen yüzlerce çalışanımız ve yönetim kadromuz ile biz büyük bir aileyiz. Güven ve samimiyetle kurduğumuz yaklaşık 1300 kişilik ailemizin huzurunu kimsenin bozmasına müsaade etmeyecek ve birbirimizden aldığımız güç ile yorulmak nedir bilmeden Kayseri’miz için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Son olarak doğru olmayan bilgilerle kamuoyunun zihnini bulandırmayı gelenek haline getiren Sayın Arık'ın bu tavrını kınıyoruz. Kamuoyuna Saygılarımızla” ifadelerine yer verildi.

