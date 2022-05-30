Kaşınan adam

Kayseri'de 11 ay önce kaşınmaya başlayan, gittiği hastanede uyuz teşhisi konulan ve verilen ilaçlara rağmen kaşınması geçmeyen görme engelli adam, hayatının zindana döndüğünü belirleterek yetkililerden yardım istedi.

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  • 30.05.2022 10:31
  • Güncelleme: 30.05.2022 11:36
Kaşınan adam
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 11 ay önce kaşınmaya başlayan, gittiği hastanede uyuz teşhisi konulan ve verilen ilaçlara rağmen kaşınması geçmeyen görme engelli adam, hayatının zindana döndüğünü belirleterek yetkililerden yardım istedi.

Kayseri’de yaşayan 50 yaşındaki görme engelli Yusuf Kış, geçtiğimiz yıl temmuz ayında biranda kaşınmaya başladı. Gün geçtikte kaşınması artan Kış, hastaneye başvurdu. Uyuz teşhisi konulan ama verilen ilaçlara rağmen 11 aydır kaşınması devam eden adam, günlük hayatta da zorlanmaya başladı.

Yetkililerden kaşınmasına çare bekleyen Yusuf Kış, “Bu kaşınma geçen Kurban Bayramı’nda bacaklarımda başladı. Sonrasında daha kötü oldum. Hastaneye gittim ve bana uyuz tanısı konuldu. İlaç tedavisi verdiler ama yine geçmedi. Daha sonra Erciyes Üniversitesine gittim ve orada da ilaç tedavisi verdiler ama yine geçmedi. Daha sonra gittiğim farklı bir doktor yine uyuz tanısı koydu, ilaç verdi ama onda da sonuç alamadım. Bu sıkıntıyı sürekli çekiyorum. Her tarafım kaşınıyor. Kaşınmaktan duramıyorum. Gecem, gündüzüm hep birbirine karıştı. Ben tedavi olmak istiyorum. Lütfen benim sesimi duysunlar. Bu sıkıntıma bir çare arıyorum. Günlük hayatımda da çok zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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